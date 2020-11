"¿Sabes lo fácil que sería despedirte?": el impactante relato sobre la importancia de respetar la cuarentena

Hace apenas unas semanas, Ángel Sánchez Vázquez conmovía a las redes sociales con una historia para concienciar sobre la importancia de seguir las normas sanitarias. Desde llevar siempre la mascarilla puesta para evitar contagios a terceras personas hasta otras como lavarse las manos con jabón de forma frecuente o mantener una distancia de seguridad considerable respecto a terceras personas. Y es que, tal y como explicaba el médico residente a través de un hilo compartido en Twitter, "saltarse las normas puede llevar a un mal desenlace".

En esta ocasión, y tras el éxito de este primer relato, Sánchez vuelve con uno nuevo que resalta la importancia de mantener la cuarentena para evitar la propagación de la COVID-19. Una historia que comienza con una llamada entre un jefe y un empleado que no puede acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de una cuarentena: "Me he tenido que quedar en casa, he tenido un contacto con un paciente positivo".

Riiing, riiiing

- ¿Diga?

- Buenos días jefe.

- Buenos días, ¿dónde estás?

- Me he tenido que quedar en casa, he tenido un contacto con un paciente positivo.

- …

- ¿Hola?

- Ya, pero ¿tienes síntomas? — Ángel Sánchez Vázquez (@angelsvars) November 6, 2020

"Espero verte mañana o habrá consecuencias"

A pesar de que no tiene ningún síntoma relacionado con la COVID-19, como pueden ser la tos o la fiebre, decide hacer cuarentena en su casa porque todavía no se ha hecho la PCR. El protagonista de esta historia podría ser asintomático o no haber registrado ningún síntoma por el tiempo de incubación de la enfermedad, por lo que prefiere quedarse en casa para evitar posibles contagios en su centro de trabajo habitual.

Test en centro de salud.

Resultado: NEGATIVO — Ángel Sánchez Vázquez (@angelsvars) November 6, 2020

Después de dar negativo en la prueba, el protagonista continúa quedándose en casa por recomendación médica: "Me han indicado que tengo que mantener cuarentena 10 días desde el día del contacto, por el periodo de incubación". Algo que no comprende su jefe, quien le pide que se reincorpore cuanto antes: "¿Me estás tomando el pelo? No tienes síntomas y tienes un test negativo. Espero verte en el trabajo a mitad de mañana o habrá consecuencias".

- ¡¡¿¿ME ESTÁS TOMANDO EL PELO??!! NO TIENES SÍNTOMAS Y TIENES UN TEST NEGATIVO, ESPERO VERTE EN EL TRABAJO A MITAD DE MAÑANA, ¡¡O HABRÁ CONSECUENCIAS!!

- Los 10 días son porque puedo estar incubándolo, y ser positivo después de hacerme la prueba. — Ángel Sánchez Vázquez (@angelsvars) November 6, 2020

El trabajador comienza a registrar síntomas 72 horas más tarde y origina un brote

A pesar de que el protagonista de la historia incide en que el tiempo de incubación del virus puede ser de hasta 14 días, el jefe le pide que se reincorpore cuanto antes si no quiere perder el puesto. Una serie de amenazas que, ante el miedo de perder su empleo, le llevan a reincorporase. Tras varias reuniones, comidas y tiempo en las zonas comunes, el trabajador empieza con síntomas 72 horas después de haber dado negativo.

No le queda otra, va al trabajo.



Reuniones, comida, tiempo en las zonas comunes.



72 horas más tarde, el trabajador empieza con síntomas, se hace una nueva prueba y en esta ocasión sí es positivo. — Ángel Sánchez Vázquez (@angelsvars) November 6, 2020

Aunque se marcha a casa nada más registrar los primeros síntomas, ya es demasiado tarde. Durante su estancia en el trabajo ha originado un brote de COVID-19 que ha contagiado a un gran número de empleados. Entre ellos el jefe, quien le pidió que se reincorporara a su puesto de trabajo cuanto antes. Aunque algunos de ellos lo pasas sin problemas, otros no corren la misma suerte.