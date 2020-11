"No tengo la fuerza de voluntad suficiente": Alaska revela en 'La Resistencia' su profesión frustrada

La cantante Alaska ha visitado este miércoles La Resistencia para promocionar su espectáculo teatral La última tournée. Pero no solo para eso. También para revelar todo tipo de confesiones frente a la audiencia del programa presentado por David Broncano. Desde que llegó a rezarle a Santa Gema para que no le crecieran más los pechos cuando tenía 12 años hasta lo mucho que le gustan las teorías de la conspiración: "Llegadas a estas alturas de la vida entiendo que de manera formal hay unos discursos oficiales, pero si yo hubiera estado siempre en el discurso oficial no hubiera sido lo que he sido".

Entre todas estas confesiones ha salido a la luz una que ha sorprendido tanto al presentador como a los allí presentes. Después de que Alaska explicara que no solía utilizar el chándal en su día a día, y de que David Broncano le invitara al Decathlon para equiparse deportivamente, la artista ha explicado que siempre le ha interesado el mundo del deporte. Concretamente el culturismo, uno de sus sueños frustrados.

"Estás tocando un tema que me pone mucho"

Después de hablar sobre barritas energéticas y la cantidad de proteínas que deberían contener cada una de ellas, la artista ha reconocido que sabe tanto sobre el tema porque le encanta el mundo del culturismo: "Estás tocando un tema que me pone mucho". Después de que David Broncano le preguntara si realmente quería dedicarse al mundo del culturismo, la cantante ha asegurado que sido uno de sus trabajos frustrados.

"Querría todavía, pero cada día soy más sensata y me doy cuenta que tengo 57 años. Si no lo fui a los 25 es porque siempre hay algo de por medio, pero yo creo que es porque no tengo la fuerza de voluntad suficiente", ha explicado la cantante. A continuación, y después de conocer su labor frustrada, el presentador le ha preguntado si levanta peso en su día a día. A pesar de que no ha podido dedicarse a lo que quería, Broncano le ha preguntado si, al menos, sigue una rutina diaria en lo que a ejercicios se refiere.

Alaska y su constitución: "El día de piernas nunca hay que saltárselo"

Una vez más, Alaska ha explicado que siempre le surgen todo tipo de excusas que le "impiden" ponerse en serio con este deporte. A pesar de ello, David Broncano ha aprovechado para decirle que tiene una buena constitución para hacer deportes como el culturismo. Después de que Alaska destacara sus piernas, el presentador le ha comparado a la cantante con las atletas de halterofilia: "Tenéis un perfil muy parecido".

Aunque no practica culturismo, sí que realiza pilates para tratar lesiones relacionadas con su espalda. En definitiva, y aunque haya acabado convirtiéndose en una artista de éxito de talla internacional, el sueño frustrado de Alaska había pasado por dedicarse al culturismo.