Si tienes esta taza, no sigas usándola: ha sido retirada por su "alto valor de cobalto y arsénico"

La compañía alemana TEDi ha pedido, a todas aquellas personas que se hayan comprado una Taza Conejo con código de referencia 96293007001000000300 durante estos últimos meses, que dejen de usarla cuanto antes. Todo ello a través de un comunicado publicado en su blog corporativo, en el que también han dado a conocer que dejarán de venderla en los próximos días porque pueden ser "peligrosos para la salud".

Después de realizar una serie de estudios científicos en torno a este producto, los investigadores han determinado que la taza que estuvo a la venta entre el 10 de junio y el 17 de noviembre de 2020 en los distintos establecimientos de la compañía cuenta con un alto valor de cobalto y arsénico. Por esa misma razón, y para evitar cualquier problema sanitario relacionado con este producto, la empresa sugiere a sus clientes que no sigan utilizándola.

La compañía ofrece reembolsos a quienes hayan comprado la taza

Según explica la compañía, aquellas personas que hayan adquirido esta taza entre el 10 de junio y el 17 de noviembre pueden obtener el reembolso de este producto por un importe de 3,50 euros o cambiarlo por cualquier otro artículo de nuestras tiendas. En caso de que hayas comprado este producto, y tengas cualquier tipo de pregunta relacionado con el mismo, desde la compañía han facilitado un número de teléfono (961367900) y un correo electrónico (comercio@tedi.com) para que puedas salir de dudas.

A pesar de que la compañía ha anunciado que retirará este producto en los próximos días, desde Facua explican que esta retirada de la venta no aparece en la página web de la Red de Alertas del Ministerio de Consumo. Por lo tanto, y si cuentas con una taza de estas características, verifica su código de referencia para evitar cualquier posible intoxicación. No obstante, y si tu taza no coincide con los datos ofrecidos por la compañía alemana, no hay de qué preocuparse.

Consulta las últimas alertas del Ministerio de Consumo: estos son los últimos productos que se han añadido a la lista

¿Quieres conocer cuáles son las alertas del Ministerio de Consumo? En su página web encontrarás las últimas incorporaciones a una lista que se actualiza constantemente. En esta ocasión puedes encontrar alertas relacionadas con vehículos con problemas en el respaldo, con ropa que cuenta con algunos defectos hasta el punto de que pueden llegar a provocar lesiones o con juguetes que pueden contener piezas demasiado pequeñas.

Si tienes cualquiera de los productos que aparecen en dicha lista, sigue las indicaciones del Ministerio de Consumo. Después de indicarte la naturaleza del riesgo de cada una de las alertas, y advertir sobre los distintos problemas que podría acarrear, la página web muestra las medidas adoptadas por el órgano notificante. En definitiva, la Red de Alertas del Ministerio de Consumo te ayuda a prevenir cualquier tipo de problemas sanitarios provocados por productos defectuosos.