Consumo retira varios lotes de un fuet contaminado: si tienes uno de estos productos, no los consumas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) del Ministerio de Consumo ha alertado, a través de un comunicado publicado en su página web, sobre la presencia de Salmonella entérica serotipo Typhimuriumen en varios lotes de un fuet de la marca Cabanes. Un producto elaborado por Embutidos Sola S.A, que ha sido distribuidos en varias comunidades autónomas del país envasados en paquetes de 150 gramos la unidad.

Después de alertar por primera vez sobre la presencia de esta bacteria el pasado 4 de septiembre, e investigar cómo se ha distribuido este producto por todo el país, la Aesan ha ido actualizando la alerta sanitaria con nuevos lotes afectados. Por esa misma razón, y si tienes cualquiera de ellos, no los consumas. En su lugar, dirígete al supermercado en el que compraste dicho producto y solicita una devolución, tal y como explican desde el organismo.

Estos son los lotes afectados: si tienes uno de ellos, no te lo comas

En primer lugar, la Aesan identificaba cuatro lotes de este producto que, independientemente de su fecha de consumo preferente, podrían estar infectados por la bacteria anteriormente citada: el lote 20/22-03, el 20/26-02, el 20/26-03 y el 20/27-01. Después de recibir nueva información, los responsables de esta alerta sanitaria ampliaban la alerta con seis lotes más: 20/22-02, 20/08-01 y 20/08-02, 20/27-05, 20/29-01 y 20/29-04.

Gracias a la documentación aportada por la comunidad autónoma de Cataluña, la Aesan ha podido identificar cuatro lotes mas. Desde el 20/31-01 hasta el 20/31-04 pasando por el 20/31-02 y el 20/31-03. De hecho, los responsables de esta alerta sanitaria han invitado a la sociedad a que no consuman aquellos lotes cuya segunda cifra sea inferior a 31. Tras esta investigación, las comunidades autónomas en las que se vendía este producto han procedido a la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Si presentas alguna sintomatología compatible con salmonelosis, acude a tu centro de salud más cercano

Según ha dado a conocer el Ministerio de Consumo, a día de hoy no se ha confirmado ningún caso asociado a esta alerta. Sin embargo, y si cualquiera presentara alguna sintomatología compatible con salmonelosis tras haber consumido este tipo de producto de los lotes afectado, desde la Aesan recomiendan acudir a un centro de salud cuanto antes.

La presencia de Salmonella entérica serotipo Typhimurium en los alimentos pueden suponer riesgos para la salud de todas aquellas personas que lo consumen. Entre otras cosas, la personas afectada podría desarrollar una diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza. Por esa misma razón, y si has presentado cualquiera de estos síntomas tras haber consumido un producto de estas características, acude a tu centro médico más cercano. Mientras tanto, y si tienes un producto como los anteriormente citados pero todavía no lo has abierto, devuélvelo al supermercado más cercano para evitar cualquier problema.