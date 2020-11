"Fui demasiado lejos": así ha sido la emotiva reconciliación entre Will Smith y la 'tía Viv' tras 27 años

HBO Max publicaba, hace apenas unos días, la esperada reunión del elenco de El príncipe de Bel Air. Un reencuentro, que se producía 30 años después del inicio de la mítica serie, en el que participaron cada uno de los actores y actrices que dieron vida a los personajes principales de la misma. Desde Will Smith y Alfonso Ribeiro, Carlton Banks en la famosa ficción, hasta Karyn Parsons (Hilary), Tatyana Ali (Ashley) o Joseph Marcell (Geoffrey), entre otros.

Un reencuentro en el que también participó Janet Hubert, quien interpretó a la primera tía Viv en la mítica serie. A pesar de que llegó a decir en 2011 que nunca se reuniría con el resto del elenco para no ver a Will Smith, con quien protagonizó una serie de desencuentros que acabaron con la actriz fuera de la serie, Hubert ha acabado cediendo y protagonizando uno de los momentos más emotivos del reencuentro. Y es que, tras 27 años enemistados, el actor y la actriz se han reconciliado frente a las cámaras de televisión.

Will Smith y Janet Hubert firman las paces tres décadas después

Tras el final de la tercera temporada de la serie, los responsables de la NBC decidieron prescindir de Janet Hubert y reemplazarla por Daphne Reid para que se convirtiera en la nueva tía Viv. Después de esta inesperada salida, la actriz acusó a Will Smith de presionar a los responsables de la serie para que la forzaran a marcharse. Mientras tanto, el actor aseguró que su compañera estaba loca y que quería ser la gran protagonista de la serie. Esto provocó el inicio de una enemistad que se ha ido prolongando durante décadas y que ha finalizado en el famoso reencuentro de HBO Max.

Tras sentarse a charlar por primera vez tras 27 años, la actriz confesaba que decidió no continuar en la serie porque el contrato que le ofrecieron no era el que le gustaría y porque estaba pasando por un momento muy duro a nivel personal. Sin embargo, las palabras de Will Smith durante aquella época provocaron que nadie quisiera contar con ella en la industria: "Llamar 'difícil' a una mujer negra en Hollywood es el beso de muerte. Y ya es bastante difícil ser una mujer de piel oscura en este negocio".

" Pegaron a mi hijo. Le estamparon una galleta en la cara y le dijeron: 'Tu madre es una puta"

Fue entonces cuando Will Smith reconocía haber puesto las cosas más difíciles para Janet, lo que provocó su final en la serie y su pérdida de reputación en Hollywood: "Sentía que me odiabas". Pero la actriz aseguró que no le odiaba a él, sino a todo lo que había provocado con sus declaraciones: "Me quitaste una carrera de 30 y tantos años. Fuiste demasiado lejos cuando eras más joven y sé que siempre querías ganar".

Visiblemente arrepentido, Will Smith sentenció que fue demasiado lejos: "Dije cosas a gente que no sabían callarse esa información". Esto se convirtió en una especie de "sentencia de 30 años" para la actriz, quien reconoce que ha sufrido todo tipo de humillaciones desde entonces: "Pegaron a mi hijo. Le estamparon una galleta en la cara y le dijeron: 'Tu madre es una puta'. La gente me mandaba mensajes odiosos por Instagram: '¿No estás muerta ya?' Quiero a Will. ¿Por qué no te mueres?' Fue duro". Sin embargo, y después de varias décadas, ambos decidieron enterrar el hacha de guerra y sellar las paces con un abrazo entre lágrimas.