Nueva prueba de agudeza visual: ¿cuánto tiempo tardarás en localizar a la ardilla?

¿Puedes encontrar a la ardilla escondida en la imagen que acabas de ver? La comunidad de Reddit nos invitan a dar con una ardilla que, gracias a su coloración, es capaz de pasar desapercibida en prácticamente en cualquier escenario relacionado con el mundo de la naturaleza. Y es que, a pesar de que no se trata de uno de los mejores animales a la hora de camuflarse, su clásico tono marrón le permite pasar desapercibida en escenarios en los que la tierra y la vegetación juegan un papel fundamental.

A lo largo de estos últimos meses te hemos hablado sobre la asombrosa habilidad de algunos animales para mimetizarse con su entorno. Desde los leopardos de las nieves hasta otros como los insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. Sin embargo, también te hemos hablado de la habilidad de otros animales para pasar desapercibido en casi cualquier escenario gracias a su habilidad para estar en el sitio y momento adecuado. Desde perros y búhos hasta gatos de todo tipo.

Encuentra a la ardilla oculta en la imagen: ¿puedes dar con ella?

En esta ocasión, la comunidad de Reddit nos invita a dar con una pequeña ardilla oculta en una fotografía tomada en un bosque. Una imagen en la que, a pesar de que tan solo vemos una serie de árboles y vegetación, es bastante complicado dar con el animal. Todo ello debido, entre otras cosas, a la coloración del animal y a su menudo tamaño. Sin embargo, te vamos a dar una pista que te ayudará a resolver el enigma en cuestión de segundos: céntrate en el árbol principal.

A pesar de esta imagen cuenta con un sinfín de estímulos que pueden llegar a confundirnos, te recomendamos que te dirijas a árbol más robusto de todos. A continuación, y si no has conseguido dar con ella, te ofrecemos la solución al reto de agudeza visual. Como has podido ver, el animal siempre ha estado ahí. Sin embargo, y dado que hemos prestado atención a otras partes de la fotografía, ha sido más complicado dar con la ardilla bajando por el tronco del árbol.

La ardilla estaba en el tronco. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿puedes encontrar a la segunda ardilla?

¿Buscas otro reto más complicado? En esta segunda fotografía deberás encontrar a una pequeña ardilla que se oculta en entre un montículo compuesto de tierra, rocas y un árbol en el que podría esconderse el animal. ¿Cuánto tardarás en dar con él?

¿Puedes encontrar a la ardilla escondida? / Reddit

Para echarte un cable, y que puedas encontrar al animal de una forma rápida y sencilla, hemos decidido darte una pista que te ayudará a resolver el problema: fíjate en las rocas. Una vez allí, intenta localizar al animal. Pese a que tú no hayas dado con la ardilla, ella te está mirando fijamente. A continuación te ofrecemos la solución.