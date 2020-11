"Menudo descaro": indignación en redes por el presunto playback en Eurovisión Junior 2020

España ha quedado en tercer puesto en Eurovisión Junior 2020 con la canción 'Palante' de Soleá. A sus nueve años ha repetido la posición de Melani García el año pasado, también detrás de Kazajistán. La pequeña ha logrado 133 puntos, superada en 67 por Francia, la vencedora en el evento anual, que ha alcanzado los 200.

Esta ha sido una edición peculiar a causa de la pandemia de coronavirus y se ha celebrado online, con una participación récord del público, ya que se han registrado más de cuatro millones y medio de votos, según la organización. En redes sociales, la gente no ha perdido oportunidad de comentar las actuaciones de los doce participantes y, en particular, los resultados del festival, en el que ha vencido la representante francesa, Valentina, con la canción 'J'imagine'.

"Stop the count"

A través de Twitter, muchos usuarios han querido compartir sus impresiones a medida que avanzaba el festival. Algunas cuentas han hecho referencia al presidente saliente estadounidense, Donald Trump, y sus tuits sobre que cesara el recuento de votos en las elecciones del 3 de noviembre, en las que resultó vencedor el demócrata Joe Biden: "España ahora mismo".

Otros han indicado que estaban apuntando los países que no daban ningún punto a la pequeña Soleá "para no ir nunca". Mientras, algunas cuentas hacían referencia a las adaptaciones del festival a la pandemia, que, para unir a los participantes del festival en el escenario con la canción conjunta 'Move the world' ('Mueve el mundo'), ha utilizado efectos visuales: "Se ve que aprovecharon el confinamiento para hacer un curso avanzado de moviemaker".

Apuntando los países que no dan puntos a España para no ir nunca #EurovisionJunior2020 pic.twitter.com/zzO9WcgTY3 — χαός (@mariaphur) November 29, 2020

Se ve que aprovecharon el confinamiento para hacer un curso avanzado de moviemaker 👏👏 #EurovisionJunior2020 pic.twitter.com/zo02MSboU5 — Carlítorix (@carlitorix86) November 29, 2020

"Enhorabuena a Francia por esta victoria cantando en playback"

El presunto playback de las representantes de tres de los países participantes ha acaparado gran parte de la discusión en redes sociales. Entre ellas, la ganadora, Francia, ha sido criticada por ello, además de Rusia y Bielorrusia. "Para nada estratégico y todo muy justo", ha señalado un usuario a través de Twitter, tras apuntar a que el país luso no ha dado ningún punto a Soleá.

Enhorabuena a Francia por esta victoria cantando en playback y dando 0 puntos a España para nada estratégico y todo muy justo❤😍 #EurovisionJunior2020 #jesc2020 pic.twitter.com/DFwJajhfaD — MALBERT (@ItsMalbert) November 29, 2020

"Habría sido una victoria merecida del todo si la actuación no fuese en playback", ha dicho la guionista y cómica Carolina Iglesias en su cuenta de la red social. Otra cuenta ha hecho referencia a las palabras de la presentadora del festival acerca de que Eurovisión "va de cantar": "Y sabiendo que Francia y Bielorrusia usan playback". "Menudo descaro", ha tuiteado otra persona, que ha reconocido el valor de la canción francesa, pero ha asegurado no entender "las decisiones de Francia con el jurado y lo del playback". Estas han sido algunas de las reacciones en Twitter:

Es que menudo descaro xD. Yo me lo estoy pasando bien con la reacción de todos. La niña de Francia tenía la mejor canción pero las decisiones de Francia con el jurado y lo del playback...increíble. — Liu (@LiujimmyR) November 29, 2020

Habría sido una victoria merecida del todo si la actuación no fuese en playback. Yo lo siento. Pero ha sido emocionante. #EurovisionJunior2020 — Carolina Iglesias🏳️‍🌈 (@percebesygrelos) November 29, 2020

Cuando la presentadora dice: "Eurovision is all about singing" y sabiendo que Francia y Bielorrusia usan playback

#EurovisionJunior2020 pic.twitter.com/d4TcpnuVDj — ¿Ein? (@Stefan96M) November 29, 2020

Hay tanto playback que no se si es Eurovisión o una Gala de Nochevieja #EurovisionJunior2020 #JESC2020 pic.twitter.com/NZcMPT5UVN — Alejandro (@alejandroH_99) November 29, 2020