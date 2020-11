"Zidane ha perdido el control del vestuario y tiene a la mayoría de jugadores en su contra"

El Real Madrid solo ha ganado la mitad de los partidos que ha disputado esta temporada, siete, y es un dato demoledor para un equipo grande. La irregularidad es la protagonista de un equipo del francés Zinedine Zidane que parece sacar solo su mejor versión en las grandes citas, en el alambre.

"No tengo una explicación", dijo resignado el técnico galo tras la derrota de este domingo sábado contra el Alavés (1-2) en referencia a la diferencia de nivel de su equipo. Además, el año pasado, al Madrid le pitaron dos penaltis en contra en toda LaLiga Santander, y en los últimos tres de la presente campaña suma ya cinco.

Hazard, el astro belga, solo había tenido una lesión de gravedad en toda su carrera deportiva, hasta que llegó al Madrid en julio de 2019. Su estancia en el club blanco se resume en ocho lesiones y, además, un reciente positivo en coronavirus.

Todo esto y mucho más lo han debatido nuestros mejores expertos en la 'Barra Libre' de SER Deportivos:

La inestabilidad del Real Madrid

Javier Herráez: “Hazard se va a recuperar, es muy buen jugador y fue un acierto su fichaje. Cuando uno está tocado, es mejor no juzgarle. Este verano cuando se fue de peso, se equivocó. Tenía que haberse quedado el verano en Madrid. Por cierto, para mí está siendo injusto Vinicius con Zidane. Cuando el chaval sale, le faltará puntería, pero lo dan todo. Le pasa al igual que a Mariano".

Miguel Martín Talavera: “El fichaje de Hazard ha sido un fracaso y él tampoco ha ayudado a que no lo sea. Vino pasado de peso y el segundo verano vino igual. No le llaméis de cristal, llamadle de alambre. A un entrenador se le juzga por los resultados y está claro que los del Real Madrid no están siendo buenos. Simeone ha demostrado que es mejor entrenador que Zidane, de aquí a Lima. Por cierto, la relación de Morata con el cholo es magnífica. Pero se quiso ir él”.

Antón Meana: “Todo el mundo que habla con Florentino Pérez dice que no van a echar a Zidane. La tensión en el Real Madrid es muy tensa. El Real Madrid no está bien. Ha perdido completamente el control del vestuario y tiene muchos más jugadores en su contra que a su favor, por sus decisiones. Ramos, Casemiro y Benzema están con él. No considero que sea necesario matar a Zidane, pero el Madrid con otro entrenador estoy convencido de que jugaría mejor al fútbol. Es difícil jugar peor con Zidane. Un entrenador que entrene mejor, estudie mejor a sus rivales, tenga soluciones y las encuentre, ese debe ser el entrenador del Real Madrid”.

Manuel Esteban ‘Manolete’: “Lo que no entiendo es cómo el Atlético de Madrid dejó escapar a Morata. Me entra algo cada vez que le veo con la camiseta de la Juve”.

Adrià Albets: “La mejor manera de responder a una pregunta sobre si Hazard es un buen fichaje o no, es responder con datos. Hazard en el Madrid: 28 partidos, 3 goles con la camiseta del Madrid; Braithwaite: 17 partidos con el Barça, 4 goles. Son argumentos para defender mi teoría de que Hazard ha sido un fichaje fracaso del Madrid”.