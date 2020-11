¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas de la COVID-19? ¿Y los anticuerpos? Estos son los tiempos del virus

Cada vez conocemos más detalles sobre la COVID-19. Desde que comenzaran a registrarse los primeros casos de la pandemia hace algo más de un año en la región china de Wuhan, los investigadores de todo el mundo han analizado la enfermedad a fondo para conocer más sobre la misma y poder hacerle frente. Y es que, desde el pasado mes de diciembre, el nuevo brote de coronavirus ha contagiado a 62 millones de personas y acabado con la vida de cerca de 1,5 millones, según la Universidad de John Hopkins.

¿Sabías cuánto tardan en aparecer los síntomas de la COVID-19?¿Y los anticuerpos? Hace apenas unos días, el médico de familia Javier Cantalejo compartía una publicación en su cuenta de Facebook mediante la que explicaba las respuestas orientativas a este tipo de preguntas. Una publicación en la que comenzaba explicando que el tiempo de los síntomas de la COVID-19 desde el que el paciente se infecta es de entre 2 y 5 días: "Es decir, que si me infecto un lunes, los síntomas llegarán entre el miércoles y el viernes". De hecho el médico explica que la mayoría de los pacientes tendrán estos síntomas de cara al séptimo día.

¿Durante cuánto tiempo es contagioso un paciente de COVID-19?

Otra de las preguntas que recibe frecuentemente en su consulta está relacionada con el síndrome de distrés respiratorio, una afección pulmonar que impide la llegada de suficiente oxígeno a los pulmones y a la sangre. Según cuenta el médico, esta afección tardará entre 6 y 10 días en aparecer. Es decir que, si las cosas van mal durante estos días, es posible que el paciente requiera de un ingreso hospitalario e incluso la UCI para poder hacer frente a este tipo de afección.

¿A partir de qué momento es contagioso un paciente? Tal y como explica Javier Cantalejo en su perfil de Facebook, entre dos días antes de la aparición de los síntomas hasta los días nueve o diez posteriores. Por esa misma razón se aísla a la gente durante diez días y se pregunta sobre los contactos estrechos desde dos días antes del diagnóstico o contacto. De esta manera, los rastreadores pueden hacer un mapa sobre la propagación de la enfermedad y descubrir nuevos casos.

¿Son eficaces los test de antígenos?

Sobre los diferentes test, el médico de familia explica que las pruebas de antígenos son más fiables a las 24/48 horas del inicio de los síntomas. Sin embargo, pasados el sexto y el séptimo día, no son tan efectivos. Respecto a las pruebas PCR, Cantalejo cuenta que puede durar siendo positiva durante más de 30 días. No obstante, eso no quiere decir que la persona que siga dando positivo sea contagiosa, por lo que a los diez día se da el alta de aislamiento en la mayoría de casos.

Por último, y en lo que al tiempo de aparición de anticuerpos se refiere, el médico de familia explica que habrá que esperar entre 10 y 12 días para saber si tenemos defensas y hemos superado la infección. No obstante, Cantalejo recuerda que son tiempos orientativos, no matemáticos. Por esa misma razón, y en caso de duda, nos recomienda consultar a nuestro médico o nuestra médica para aclarar cualquier tipo de pregunta relacionada con la COVID-19.