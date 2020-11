"Hay que pararlo todo y confinarse 12 meses": el matemático que vaticinó la pandemia habla claro

Según ha publicado el periódico británico The Mirror, el joven matemático y divulgador científico Luthais McCash, quien asegura haber anticipado las funestas consecuencias de la gestión de la pandemia, aboga por un confinamiento de al menos 12 meses para frenar el impacto de la COVID-19.

McCash, que es especialista en matemáticas aplicadas y modelos matemáticos aplicados a la biología, trabaja como investigador en la Universidad de Leicester (Reino Unido), y asegura que la pandemia puede no terminarse nunca a no ser que cumplamos con un confinamiento largo.

"Desarrollaremos mecanismos para lidiar con la pandemia, pero no la erradicaremos", ha dicho. "Hay que pararlo todo. Necesitamos un confinamiento de 12 meses. Sé que las consecuencia económicas y sociales para la gente serían inmensas, pero es lo que necesitamos".

Demasiado rápido

Considerado como un genio precoz por sus investigaciones sobre el cáncer, McCash lleva días criticando que el gobierno británico ha diseñado una desescalada demasiado rápida, señalando que eso puede condenar al país a un ciclo de dos años sufriendo los efectos de la pandemia de coronavirus.

El joven matemático, que presume de haber anticipado la evolución de la pandemia con sus modelos, insiste en que la mejor forma de frenar la pandemia es un autoaislamiento de al menos un año y reconoce que a partir de ahora resulta más complicado predecir porque, a diferencia de lo que sucedía en los primeros meses, no todo el mundo cumple con las recomendaciones.

McCash realizó unas declaraciones polémicas hace unas semanas al insinuar que el coronavirus sería menos nocivo si solo matase a la gente estúpida. Una afirmación que despertó muchas críticas y que ahora ha matizado con una metáfora: "Si no mirásemos al cruzar la calle y nos atropellase un coche, estaría claro de quién es la culpa. Para mí es algo parecido, con la diferencia de que si no tomas precauciones con el COVID, no eres tú el único perjudicado".

Pronósticos sobre la vacuna

El científico inglés reconoce que no es experto en virología o inmunología, pero también se ha mostrado crítico con las expectativas depositadas en la vacuna: "No creo que sea lo más conveniente. Decir que la vacuna lo arreglará todo es poner todos los huevos en la misma cesta. No sabemos cómo de efectiva será ni cuánta gente se la va a poner".

La farmacéutica Moderna ha anunciado este mismo lunes que va a pedir la autorización para su vacuna contra la COVID-19 en Europa y EEUU. La farmacéutica ha obtenido un 94,1% de efectividad en la última etapa de sus estudios y la vacuna tiene una tasa de éxito del 100% en la prevención de casos graves.

"Creemos que tenemos una vacuna que es muy eficaz. Ahora tenemos los datos que lo prueban", ha dicho el director médico de Moderna, el doctor Tal Zaks. "Esperamos jugar un papel importante para revertir esta pandemia", ha asegurado.