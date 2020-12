"Me corroe por dentro": el 'infierno' del jugador que sufrió los insultos racistas de John Terry

Una mancha pesa sobre el currículo de John Terry, el hombre que llegó a ser capitán del Chelsea y de la selección inglesa. Se trata de la sanción que sufrió por los insultos racistas a Anton Ferdinand, del Queens Park Rangers, entre los dos equipos en octubre de 2011.

El entonces jugador del Chelsea fue castigado por la federación inglesa (FA) con cuatro partidos y una multa de más de 200.000 libras esterlinas por aquella acción. Se le acusó de insultar a su rival llamándolo "maldito negro cabrón". Eso sí, fue absuelto en la justicia ordinaria tras ser imputado por la Fiscalía.

"Me siento culpable"

Anton Ferdinand, hermano del popular Rio Ferdinand que jugó en el United, ha hablado por primera vez sobre aquel caso en un documental emitido por la BBC en el que lamenta no haber hablado públicamente sobre los insultos que recibió. "Todavía tengo la sensación de decepcionar a la gente por no haber hablado. Aún me siento culpable, me corroe por dentro y no sé cómo deshacerme de esto", ha señalado.

El futbolista asegura en el documental -titulado Anton Ferdinan: fútbol, racismo y yo- que en ese momento estaba enfadado y confiesa que de haber hablado se habría convertido en el "estereotipo" de un "joven negro" que estaba acusando a alguien de ser racista sin tener fundamento.

Pudo pesar, según su testimonio en la televisión británica, que el defensa se sintió algo presionado cuando se realizó la investigación: "Me hicieron sentir que estaba equivocado y que había hecho algo mal. Todo lo que sé es que no me sentí como la víctima en aquella habitación".

Agresor o víctima

Rio Ferdinand también habla del caso en el documental, en el que asegura que el incidente fue clave en el declive de la carrera de su hermano. "Quien sabe cómo habría reaccionado si en cada estadio al que iba te hacía sentir que eras el instigador y el agresor cuando realmente eras la víctima", afirma.

El exjugador confiesa que siente la misma sensación de culpabilidad al echar la vista atrás: "Debería haber hablado, pero me sentí impotente". Según relata, todo el mundo, salvo sus familiares cercanos, les recomendaban a los dos hermanos no decir nada sobre el caso y dejar que los abogados se encargaran de ello.