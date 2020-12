¿Es necesario que se vacune una persona que tiene anticuerpos frente al coronavirus?

Si has pasado el coronavirus, ¿debes ponerte la vacuna? Para saberlo lo primero será conocer qué tipo de inmunidad ha sido tu cuerpo capaz de desarrollar. No es lo mismo si has sido asintomático y no has generado los anticuerpos específicos que si los tienes. La casuística es variable y por eso, hay que estudiarla bien.

"Los pondría los últimos de la fila para recibir la vacuna, pero decir que tienen anticuerpos es relativo. Hay que comprobar el nivel de inmunización para tomar una decisión. Hay personas que no han generado respuesta inmunológica específica. Es lo que hay que buscar para decidir", explica el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López.

"Si la persona ya tiene una inmunidad específica frente al coronavirus ya posee lo que la vacuna persigue, que es generar esos anticuerpos específicos. Ya tienen el efecto buscado. Pero hay que estudiarlo bien", aclara.

Una respuesta inmunitaria es que que genera anticuerpo. Otra cosa es cómo se valoran esos anticuerpos y en qué circunstancias se han producido las defensas. Lo ideal es que las personas que han pasado la infección del SARS CoV-2 tengan la valoración de los servicios de inmunología, tanto en anticuerpos como en células para comprobar si hay una inmunización real.

Conocer la inmunidad que genera la vacuna

Estudiar la inmunidad frente al coronavirus en las personas que han pasado la infección y en las que se vacunen es importante para conocer la protección de la población. Marcos López cree que son necesarios recursos para llevar a cabo un estudio a nivel global teniendo en cuenta ambos grupos. En la actualidad, estos estudios se llevan a nivel de investigación en hospitales como el de Marqués de Valdecilla (Santander), La Paz, el Doce de Octubre y el Gregorio Marañón (Madrid) y en el Clínic y Vall d'Hebron (Barcelona), pero el inmunólogo defiende que es necesario un plan más ambicioso.

Conocer cómo se comporta la inmunidad frente al SARS CoV-2 es clave para controlar la pandemia. "Lo que se sabe ahora es que la inmunidad específica generadas por las células B y T dura un tiempo razonable y pueden aguantar hasta ocho meses", explica López. Los especialistas estiman que es necesario buscar la inmunidad de grupo del 70% en el caso del coronavirus.

Los recursos están centrados ahora en el diagnóstico de la enfermedad con las PCR y los test de antígenos. "Nos estamos preocupando en diagnosticar, pero la estrategia frente al coronavirus debe de ser también la de ver el nivel de inmunización en las personas que ha pasado ya la enfermedad", explica.

La estrategia del Gobierno es vacunar primero a las personas de las residencias, a sus cuidadores y a los sanitarios. Y en esa estrategia también se incluye a los que han pasado la enfermedad, pero no han conseguido una buena inmunización. "Tenemos que hacer estudios para saber cuántos hay y eso aún no lo estamos haciendo. Necesitamos recursos para llevarlo a cabo", argumenta.

La inmunidad natural

Puede pasar que una persona superara la infección del coronavirus en primavera gracias a las defensa naturales del organismo, la primera línea de batalla, pero que no generara los anticuerpos específicos frente al SARS CoV-2. En ese caso, si se vuelve a infectar, no hay garantías de que el organismo sea capaz de vencer al virus a primeras de cambio. Para eso necesitaría los anticuerpos específicos.

"La respuesta inmunitaria es muy rica. La que responde primero es inespecífica. Pasa con los asintomáticos: vencen al virus en la primera linea de batalla, no han hecho falta linfocitos T y B que producen anticuerpos específicos. Cuando los generamos hablamos de memoria inmunológica capaz de reconocer la infección y vencerla. Ese es el fundamento de las vacunas, promover la respuesta de lo linfocitos B y T", aclara el inmunólogo Marcos López.