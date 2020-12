Estas son las restricciones de cada comunidad para estas Navidades

Este miércoles se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para adoptar un protocolo en común con las comunidades de cara a estas navidades. La Cadena SER ha tenido acceso al borrador que previsiblemente se aprobará y, entre otras restricciones, se contempla retrasar el toque de queda "a más tardar" a las 1:30 horas y que, entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, se permitan desplazamientos "adecuadamente justificados" entre comunidades, incluidas a aquellas en las que residan "familiares o allegados del desplazado".

A partir de esas recomendaciones mínimas pautadas por Sanidad con las comunidades, cada región decidirá aplicar normas más concretas en función de la incedencia de la pandemia de coronavirus en su área. Horas antes de esa reunión, algunas comunidades ya han adelantado algunas de las restricciones que llevarán a cabo. Esto es lo que sabe por el momento:

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad en anunciar el cierre perimetral de toda la región durante todo el mes diciembre. Solo plantea abrir sus fronteras "días puntuales" como el 24 y 31, para que las familias puedan reunise en Nochebuena y Nochevieja. Esas noches podrán reunirse hasta 10 personas y el toque de queda comenzará a la 1:00.

Cataluña

Cataluña también ha adelantado que permitirá reuniones familiares de hasta 10 personas y que el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja se "flexibilice" y comience a partir de la 1:30 horas de la madrugada.

Galicia

La propuesta de la Xunta de Galicia para regular los encuentros durante la próxima Navidad pasa por limitar las reuniones a un máximo de dos unidades familiares, aunque con independencia del número de personas que implique. Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante una comparecencia para explicar las medidas adoptadas por el comité clínico en su reunión de este martes.

Preguntado acerca de las medidas para las próximas Navidades, Núñez Feijóo ha explicado que la propuesta de la Xunta pasa por no centrarse en el número de personas, si no en las unidades familiares, como ya apuntó en su entrevista en la SER hace unos días.

Galicia apuesta por limitar a dos unidades familiares distintas las cenas y comidas de Navidad y pide que, dentro de lo posible, sean las mismas personas para los diferentes encuentros a lo largo de estas fechas. A mayores, para aquellas personas que no cuenten como núcleo familiar o en el caso de que el Gobierno central no acepte la propuesta de unidades familiares, la Xunta propone que no cuenten en los máximos de personas los niños menores de 10 años.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid todavía no ha concretado nada pero este miércoles, el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha aclarado que, tras el cierre perimetral de la comunidad para el puente de diciembre, no hay planeado ningún otro.

En una entrevista con Antena 3, Escudero ha señalado que es "muy complicado" controlar que la movilidad sea exclusivamente para reagrupamiento familiar. A su juicio, limitar solo la movilidad a los ciudadanos que se reagrupen con sus familias en Navidad "es como tratar de transportar agua con las manos", ya que es muy difícil "saber el itinerario de cada español que se va a mover de una comunidad a otra".

