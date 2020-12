Las mejores aplicaciones de 2020: Google Play y la App Store dan a conocer las apps del año

La tienda de aplicaciones Google Play y su homóloga de Apple, la App Store, han dado a conocer las mejores aplicaciones del año. Un año marcado por la pandemia de la COVID-19, el virus que nos ha llevado a permanecer en casa durante meses para hacer frente a su propagación y que, por consiguiente, ha provocado que hayamos utilizado el teléfono móvil más que nos gustaría. Mientras que algunos aprovecharon para realizar más videollamadas que nunca otros prefirieron pasarse el día en las redes sociales y plataformas como WhatsApp.

Sin embargo, también hay quienes aprovecharon este confinamiento domiciliario para probar nuevas aplicaciones. Desde aplicaciones relacionadas con el mundo de la gastronomía o el deporte, dos de las aficiones que más crecieron durante estos meses, hasta plataformas de videollamadas como Zoom o todo tipo de videojuegos para estar entretenidos en el día a día. Varios meses más tarde, las distintas tiendas de aplicaciones han dado a conocer las mejores del año.

La mejor aplicación del año de Google Play y el mejor videojuego

Según ha dado a conocer Google a través de su famosa tienda de aplicaciones, Loóna: Bedtime Calm & Relax es la aplicación del año bajo su punto de vista. Entre otras cosas, el gigante electrónico destaca que la plataforma nos permite sumergirnos en la más absoluta de las relajaciones a través de todo tipo de paisajes de ensueño inmersivos. Escenas en tres dimensiones, acompañadas de interacciones simples y todo tipo de colores que nos permiten descansar profundamente.

¿Y el mejor videojuego de esta tienda de aplicaciones? Según ha dado a conocer la compañía, el mejor título de 2020 ha sido Genshin Impact. Un juego de aventuras, que evoca al Zelda: Breath of the Wild de Nintendo Switch, en el que nos adentramos en el continente fantástico de Teyvat, donde prosperan en armonía incontables criaturas. Si todavía no te lo has descargado, es un buen momento para descubrir un mundo por el que ya han corrido millones de jugadores en todo el mundo.

La mejor aplicación del año de la App Store y el mejor videojuego

Por otro lado, la App Store ha destacado a WakeOut! como la mejor aplicación del año 2020. Una aplicación, diseñada para toda esa gente que no suele hacer ejercicio en su día a día, mediante la que podremos ponernos en forma a través de actividades cortas y divertidas. A pesar de que está catalogada como gratuita, la plataforma funciona por suscripción.

Por lo tanto, y si quieres mantenerte activo, deberás pagar una serie de cuotas para disfrutar de todo tipo de rutinas y hacer frente así al sedentarismo. Respecto al mejor videojuego del año, la tienda de aplicaciones de Apple también ha querido destacar Genshin Impact. Por lo tanto, Google Play y la App Store coinciden a la hora de decantarse por un videojuego. No así a la hora de establecer una aplicación común, si bien es cierto que ambas están relacionadas con las consecuencias del confinamiento domiciliario para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.