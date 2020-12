Simón explica qué considera 'allegados' para las reuniones navideñas: "Poner solo familia puede ser injusto"

Este miércoles el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron las medidas para la Navidad en tiempos de coronavirus y el documento que salió de la Interterritorial explicaba que desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero se limita la entrada y salida entre las comunidades autónomas con una excepción: los desplazamientos justificados, así como para acudir a los lugares de residencia habitual de familiares o allegados.

Pero esto conlleva un problema. ¿Qué considera Sanidad que es un allegado? La RAE, define allegado como alguien "cercano a otro en parentesco, amistad, trato o confianza". Sin embargo, esta tarde Fernando Simón ha explicado un poco más la visión del Ministerio de Sanidad sobre la extensión de esta palabra.

"La utilización de los términos no es casual. Cuando se hacen documentos de este tipo, como el de Navidad, se deben intentar recoger todas las situaciones sociales en las que se puede encontrar nuestra sociedad", comenzaba Fernando Simón en su comparecencia ante los medios de comunicación de todos los jueves.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado que no han usado el término 'familia' y 'familiares' únicamente porque tienen "una definición legal muy determinada que no incluye todas las situaciones sociales en las que podemos incurrir". Simón ha explicado que esos términos "pueden ser injustos para personas que tienen una relación igual de estrecha que una familia pero pueden no estar incluidas en el término legal de familia".

Simón ha continuado su explicación informando de que "allegados" es uno de esos términos y que "incluye todas aquellas personas que tienen una especial relación en parentesco, afecto o en dos o tres adjetivos más".

Para explicarlo ha usado un ejemplo claro. "Entiendo que una persona que celebra todas las Navidades de su vida con su vecino debería poder seguir haciendo lo mismo que un primo que lo hace con otro primo". Además, Simón ha reconocido que "la situación puede estar sujeta a trampas", pero ha apelado en varias ocasiones a la "responsabilidad social individual".

"Puede pasar que una persona vaya a pasar la Navidad con su familia o diga que vaya reunirse con su familia y luego se reúna con otras personas que no son de su familia. El término 'allegados' no va a a incrementar el riesgo de 'coladero' si todos mantenemos la responsabilidad individual que nos corresponde", ha zanjado el director del CCAES.