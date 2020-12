"Puede que la cosa esté fatal": el himno navideño de Los Morancos contra la COVID-19 a ritmo de Maluma

Los Morancos han vuelto a llamar a la responsabilidad en su última parodia. Después de triunfar con su tema sobre el confinamiento, en el que versionaban a Camilo Sesto para recordar a la sociedad sobre la importancia de permanecer en casa y cumplir las recomendaciones sanitarias para hacer frente a la curva, el dúo cómico comenzó a realizar todo tipo de canciones relacionadas con esta enfermedad que ha contagiado a 68 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de 1,5 millones.

Durante estos últimos meses, el dúo formado por Jorge y César Cadaval ha criticado a quienes no siguen las normas a ritmo de Rocío Jurado. También ha publicado un tema veraniego para recordar sobre la importancia del uso de la mascarilla y ha hecho un repaso a todo lo sucedido a lo largo de un año marcado por la COVID-19. Varias semanas más tarde, Los Morancos vuelven con una parodia del artista colombiano Maluma en el que piden responsabilidad de cara a estas Navidades.

Los Morancos llaman a la responsabilidad: "Las Navidades volverán a ser como siempre, mantente fuerte"

Con la base de la canción Hawái sonando de fondo, César y Jorge Cadaval recuerdan que estas Navidades serán diferentes porque no podremos reunirnos con todas las personas que nos gustaría. No obstante, el dúo cómico recuerda que seguir las indicaciones del Gobierno es la única forma de combatir la propagación de la COVID-19, lo que nos permitirá volver a verles pronto y celebrar todo lo que no hemos podido celebrar este año: "Pronto volverán a ser como siempre, mantente fuerte".

Los cómicos recuerdan que no estamos pasando un buen momento, y saben que es probable que estemos cansados de toda esta situación a la que llevamos enfrentándonos desde hace meses. Por esa misma razón, y para que esto acabe lo antes posible, llaman a hacer frente a la enfermedad: "Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal, pero hay dos direcciones: o le echamos cojones o el bicho ganará. Así que espabila y ponte las pilas".

"Pronto volveremos a abrazarnos y las calles no serán desiertos"

Después de hablar sobre la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias, Los Morancos piden a la sociedad que olvide todo lo malo que ha pasado durante este 2020 y que celebremos lo positivo: "Nos tenemos que animar, levántate a bailar que sobran las razones por las que celebrar". Y es que, tal y como recuerda el dúo cómico, volveremos a abrazarnos pronto y las calles dejarán de ser desiertos.

También que volveremos a besarnos y que la pandemia quedará en un mal recuerdo del pasado. Por todo ello, y para evitar que la crisis de la COVID-19 se prolongue mucho más de lo que nos gustaría, Los Morancos llaman a la responsabilidad de la sociedad de cara a las Navidades.