Ronald De Boer, exjugador del Barça y hermano del seleccionador de Holanda, ha pasado por los micrófonos del 'Qué t'hi Jugues!' para analizar la actualidad del Barça. "Yo volvería al 4-3-3", sentenció Ronald de Boer, que confía en Koeman, pero que avisa del relevo generacional que tiene que hacer la plantilla.

"Creo que Koeman es un muy buen entrenador, pero necesita más tiempo. Pero el fútbol es extraño y no entiende de tiempo. Ojalá en el Barça tengan vista a largo plazo ", dijo Ronald De Boer, que considera que el equipo tiene que seguir haciendo el relevo generacional. "El Barça está en transición. Piqué, Busquets, Messi... son jugadores de edad y tienen que respetar que es así. Deben tener paciencia y saber que hay que cambiar el equipo. Es un momento difícil para decirle adiós a algunos de ellos", explicó.

"Messi para mí todavía es intocable. Decirle adiós a determinados jugadores sería muy fuerte. Él lo ha ganado todo, ha dado cosas muy buenas. Pero hay jugadores que tienen que entender su rol. De Jong tiene que ser el líder y hay que decirle a Busquets que es el segundo", apuntó. "Ahora De Jong es lo mismo que representó Busquets. Lo que tiene que hacer es jugar en su mejor posición, en la de Busquets", insistió.

Volver al 4-3-3

"Para mí el Barça debe volver al 4-3-3. Pero no estoy en el entrenamiento. Si Koeman lo hace es porque cree que eso es lo mejor. Yo creo que en la parte delantera los jugadores no marcan la diferencia y entonces hay que poblar el centro del campo. Ansu está fuera, Dembélé es veces bien a veces muy mal...", argumentó. "Antes, con Neymar, Suárez y Messi, se marcaban 70 goles por temporada. Xavi e Iniesta no marcaban goles pero los delanteros sí. ¿Ahora quién marca los goles? Messi, pero no es el de antes. Braithwaite... pero nadie más".

Fichaje de Depay

"Depay es un buen jugador. Puede llevar el balón, aguantar de espalda, buen golpeo de falta... pero necesita más que Depay. Necesita más que eso", valoró. Por último, cree que "hay que tener paciencia con Koeman. Me recuerda a la primera etapa de Rijkaard y al final se convirtió en uno de los mejores entrenadores de la historia del Barcelona".