Neymar a Messi tras los emparejamientos de Champions: "Nos vemos en breve, amigo mío"

Horas después del sorteo de los emparejamientos para los octavos de final de la Champions League llegan las primeras reacciones. En el cómputo general, los equipos españoles han tenido buena suerte esta vez, sin embargo uno de los choques más duros será entre el Barcelona y el Paris Saint Germain.

En cuanto salieron las bolas, todo barcelonista recordó tiempo atrás la épica eliminación del conjunto francés con ese gol de Sergi Roberto en la última jugada del encuentro. Un 4-0 fuera de casa que fue remontado para tristeza de Unai Emery en el Camp Nou en un partido para la historia. En ese conjunto estaban Leo Messi y Neymar como compañeros, sería la última campaña que compartirían vestuario. Ambos icónicos en la remontada por un gol de falta (4-1) y otro por la foto de Leo Messi alentando a las masas.

La actualidad ahora es muy distinta. El argentino en su versión más terrenal desde que está en el club blaugrana y el brasileño, asediado por la violencia de los defensores en la Ligue 1. Con esta situación y las palabras del crack carioca sobre su reencuentro con Messi en el que quería hacerlo "la próxima temporada si es posible", parece que se juntarán mucho antes, en el mes de febrero.

Además de esas palabras, las quejas del 10 del PSG por su no nominación por el The Best, en detrimento de Messi o Ronaldo, coparon las tendencias en redes sociales.

Este es el mensaje que Neymar le dejó a Messi en redes sociales antes de enfrentarse a él en el FC Barcelona: "Nos vemos en breve, amigo mío", sentenció con una cariñosa foto en la que se dan un beso en una de las últimas galas del Balón de Oro.