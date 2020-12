La cantante María Jiménez ha acudido este domingo al programa de La Sexta Liarla Pardo para hablar sobre su último disco y para contar algunas anécdotas de su larga trayectoria musical. Y es que, desde que estrenara su primer disco en 1975, la artista sevillana ha publicado una veintena de discos de los que ha sacado un sinfín de historias para contar. Entre ellas algunas relacionadas con el rey emérito Juan Carlos I, con quien dice mantener "una bonita relación" que se ha prolongado durante años.

Después de que Cristina Pardo explicara frente a la audiencia que su invitada le enviaba todos sus discos al rey emérito, María Jiménez le ha contado que este último no ha podido hacérselo llegar porque no está en España. No obstante, la artista reconoce que ha mantenido una gran relación con él durante estos últimos años. Tanto es así que, tal y como ha explicado frente a las cámaras de La Sexta, recibió varias invitaciones de la Casa Real.

"Sus manos eran como alicates"

Entre todas estas reuniones con el rey emérito, María Jiménez destaca una en la que Juan Carlos I le agarró fuerte del brazo y empezó a darle vueltas por todos los jardines del Moro. A pesar de que le pidió ayuda a su marido, el actor Pepe Sancho, para salir de esta situación, el que fuera rey de España no la soltaba bajo ningún concepto: "Era muy ameno, me daba las gracias por el disco y me decía que escuchaba mis canciones en el helicóptero".

Después de conseguir que el rey Juan Carlos le soltara, María Jiménez le preguntó a su marido que por qué no le había ayudado. Sin saber muy bien qué hacer en ese momento, el actor le confesó que no supo cómo gestionar la situación: "¿Pero qué quieres que le diga al Rey, que suelte a mi mujer?". Varias décadas más tarde, la también actriz ha recordado entre risas que lo llegó a pasar mal porque tenía unos brazos que parecían alicates.

María Jiménez sobre el pago del rey Juan Carlos a Hacienda: "A ver si nos reparten algo"

Tras este encuentro, la cantante asegura que volvió a ver varias veces al rey emérito. Sin embargo, y para que no volviera a pasar lo sucedido en los jardines del Moro, la artista ha explicado que cada vez que le veía se escondía entre los círculos de gente para no volver a vivir una situación semejante. Respecto a la situación actual del rey emérito, marcada por el pago a Hacienda para evitar una querella por delito fiscal, María Jiménez ha reconocido que le ha sorprendido todo lo que ha salido sobre él.

No obstante, la cantante ha tratado de defender al monarca explicando que no ha robado al pueblo en ningún momento. Algo que, bajo su punto de vista, sí que han hecho los políticos: "A él le han mandado el dinero desde lo Emiratos Árabes, ¿no?". Después de que Cristina Pardo le recordara el pago del rey emérito a Hacienda, la cantante ha pedido en tono de broma que lo repartan entre la sociedad española.