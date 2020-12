Putin revela que no se ha puesto aún la vacuna contra el COVID-19: "No es recomendable para personas como yo"

Rusia ya ha iniciado la campaña de vacunación contra el COVID-19. La vacuna Sputnik-V fue registrada en agosto antes de que se aprobaran los ensayos de fase III a gran escala, necesarios para establecer su eficacia y seguridad, lo que generó escepticismo tanto en el país como a nivel internacional. Sin embargo, a principios de diciembre comenzó a suministrarse a la población de Moscú.

Según los científicos que han desarrollado este antígeno, por el momento se recomienda a personas de entre 18 y 60 años. Hasta que no concluyan los ensayos en personas mayores y con predisposición a COVID grave, no se aconseja su uso a personas con una serie de enfermedades crónicas y afecciones.

En este sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, que tiene 68 años, ha revelado este jueves en su tradicional rueda de prensa anual, que todavía no se ha puesto la vacuna rusa contra el coronavirus, alegando que los expertos no la recomiendan para personas mayores de 60 años. Sin embargo, momentos más tarde prometió que se vacunará "sin falta, cuando sea posible".

"Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad, y aún no son recomendables para personas como yo", ha argumentado Putin durante la conferencia telemática en respuesta a las preguntas de los periodistas que querían saber si el mandatario se había vacunado ya.

"Soy un ciudadano respetuoso de la ley en ese asunto, atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso, por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", señalaba. Así, Putin ha explicado que la vacuna Sputnik-V está autorizada mediante el uso de emergencia y de momento solo es apta para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años.

De hecho, en verano cuando la vacuna rusa comenzó el ensayo clínico en fase III, una de sus hijas participó como voluntaria y se inyectó las dos dosis del antídoto. Putin anunció en agosto que Rusia había sido el primer país en conseguir una vacuna contra el COVID-19 y que su hija mayor recibió las inyecciones. También explicó al principio tuvo fiebre y algunos síntomas, pero que se le pasó enseguida.