'Mask Singer' revela la identidad de dos de los personajes más esperados: estos son el Pavo real y el Girasol

La semifinal de Mask Singer se ha resuelto con la expulsión de dos de sus personajes más icónicos. Por una parte la del Girasol y, por la otra, la de un Pavo Real que había generado todo tipo de comentarios en redes sociales durante estas últimas semanas. Todo ello como consecuencia de una derrota en sus respectivos 'truelos', lo que les ha llevado a quitarse sus máscaras y revelar su identidad tras su paso por un programa.

La noche comenzaba con un enfrentamiento a tres bandas entre el Camaleón, Catrina y el Pavo Real en la que hemos conocido nuevos detalles sobre cada uno de los personajes. El Camaleón explicaba que el éxito le llegó siendo muy joven, Catrina compartía una foto a los investigadores junto a Hillary Clinton y el Pavo Real confesaba que era muy fan de YouTube y que siempre estaba dispuesto a dar un paso adelante.

Pastora Soler es el Pavo Real

Después de interpretar el Physical de Dua Lipa, y conquistar a la audiencia del programa, el personaje ha compartido una fotografía junto a Rosalía que ha reforzado la teoría de algunos investigadores y roto completamente los esquemas del resto. A pesar de que la semana pasada tenían claro que se trataba de Pastora Soler, en esta ocasión no ha sido así. José Mota apostaba por Ruth Lorenzo, Malú por Pastora Soler, Javier Calvo por Gisela de Operación Triunfo y Javier Ambrossi por Beatriz Luengo.

Después de perder el enfrentamiento a tres bandas, y tras varios segundos de tensión, el Pavo Real se quitaba la máscara y demostraba que Malú estaba en lo cierto. También los usuarios y usuarias de las redes sociales, quienes llevaban semanas asegurando que detrás de este fantástico disfraz se encontraba la cantante Pastora Soler. Una revelación que no ha sorprendido para nada a Malú, quien sabía desde el primer momento que se trataba de ella: "Cantando así no podía ser otra".

AlBano es el Girasol

El segundo truelo de la noche enfrentaba al caniche, al cuervo y al girasol. Después de cantar uno de los grandes éxitos de Guns N' Roses, el Caniche declaraba que el protocolo es muy importante en su día a día y que ha tenido a los entrenadores más exigentes a lo largo de su trayectoria. También compartía una imagen junto a Orlando Bloom, lo que rompía por completo las investigaciones del jurado.

A continuación llegaba el turno del Cuervo, quien aseguraba frente a los investigadores que cuida al máximo su cuerpo y que siempre tiene dudas a la hora de decir a qué se dedica realmente. Después de homenajear a Pau Donés con la canción Eso que tú me das, el personaje compartía una fotografía junto a Leo Messi que, una vez más servía para despistar al jurado. La última máscara en subir al escenario fue el Girasol, quien decía ser un fan incondicional de la mujer y reconocía que no le gusta nada zanganear en cama.

Después de interpretar el mítico The show must go on de Queen, y de compartir una fotografía junto al que fuera secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, el jurado lo tenían claro. Todos menos Javier Calvo, el único de los cuatro investigadores que no apostó por el cantante italiano AlBano Carrisi. Tras varios segundos de tensión, el Girasol se quitaba la máscara y revelaba lo que las redes sociales llevaban augurando desde la primera gala.