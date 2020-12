¿Afecta el aumento de test privados por la Navidad a los datos de contagios de coronavirus?

En medio del anuncio de un endurecimiento de las medidas para Navidad encaminadas a evitar una tercera ola de coronavirus, la demanda de pruebas diagnósticas de COVID ha aumentado significativamente estos días. Los planes de viajes para encontrarse con familiares esta Navidad explican en buena medida el incremento.

"Hemos ampliado la agenda, habilitado los sábados para hacer test, reducido los tiempos de cita y también hemos tirado de un laboratorio externo para dar respuesta a la creciente demanda que estamos observando desde principios de diciembre y que se ha intensificado en los últimos días", explica la jefa de laboratorio del Hospital Quirón Sur de Madrid, Marina De Andrés, que cifra en un 30% el aumento de pruebas que se están realizando estos días.

Clínicas y laboratorios consultados coinciden también con el aumento de peticiones para realizarse distintas pruebas. Las más demandadas son las PCR, que son exigidas por algunos países en caso de viajar, y los test de antígenos.

Marina De Andrés desaconseja los test de antígenos en el caso de que no se tengan síntomas y se quiera visitar a familiares: "Pueden dar falsos negativos porque los test son fiables si hay síntomas. Si no hay, puede que no detecten la presencia del virus. Para eso lo mejor es la PCR. Lo que pasa es que la gente suele pedir el de antígeno porque es más barato y más rápido. Les decimos que es recomendable estar con mascarilla y cumplir las distancias sociales si vas a ver a familiares".

Cambio de tendencia, ¿principio de una tercera ola?

El ministerio de Sanidad recuerda que el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias tiene en cuenta todas las variables para realizar sus informes epidemiológicos y que todos los laboratorios autorizados para realizar pruebas diagnósticas de COVID-19 están obligados a informar a las comunidades autónomas y éstas los trasladan al Ministerio.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sitúa el 9 de diciembre el cambio de tendencia que marca el incremento de la incidencia del virus en España y no descarta que estemos al comienzo de una tercera ola.

Simón asocia el cambio de tendencia al levantamiento de restricciones a principios de diciembre o final de noviembre. "El problema que estamos observando es que cuando se relaja una medida institucional suele haber una relajación de las medidas de protección personales", explicó.

Marina De Andrés cree que hasta que no pase el día de Reyes la demanda de pruebas continuará siendo creciente a pesar de las restricciones de cara a las fiestas navideñas. Madrid ha limitado de 10 a 6 las personas que se pueden reunir en Navidad y Castilla y León solo permitirá los viajes en Navidad para visitar a la familia, no a los allegado. La Comunidad Valenciana es, por ahora, las más restrictiva y solo permitirá la entrada a residentes.

Los expertos alertan de que hacerse una PCR no es la mejor forma de proteger a la familia del coronavirus al dar una falsa sensación de seguridad y recomiendan no juntarse o tomar las medidas ya conocidas de mascarilla y distanciamiento social.

El lavado frecuente de manos, los lugares amplios y ventilados, primar los lugares al aire libre, hacer comidas más cortas, prescindir de los abrazos y viajar lo imprescindible son aspectos a tener en cuenta para tener una Navidad lo más segura posible. Cuidar al otro es cuidarse a uno mismo.