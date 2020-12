"Es ridículo": Romero señala la 'excusa' que Koeman ya prepara por si el Madrid gana la Liga

El Real Madrid salió airoso de su visita al estadio de Ipurúa ante el Eibar (1-3) y ya es la principal amenaza del Atlético Madrid en la carrera por el liderato. El conjunto de Zinedine Zidane, que sufrió a causa de la falta de gol un partido que dominó con claridad, es segundo en la tabla igualado a puntos con el conjunto rojiblanco, que tiene dos partidos menos y mejor diferencia de goles.

El Barcelona volvió a las andadas con la visita del Valencia al Camp Nou. El conjunto de Javi Gracia, debilitado respecto a cursos pasados, fue capaz de evitar la derrota. Dejó en evidencia al equipo de Ronald Koeman. Incapaz de sumar por primera vez esta temporada tres victorias consecutivas en LaLiga Santander, el Barcelona volvió a ofrecer su versión más frágil.

Además, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, contestó a unas declaraciones de Florentino Pérez este domingo, sobre la Superliga y sobre la "diferencia de trato" al club blanco en las retransmisiones de partidos, y le recomendó escuchar los partidos de su equipo por Real Madrid TV y le vio "muy despistado" en el tema de la posible nueva competición europea.

La 'Barra libre' de SER Deportivos analiza la situación en la que se encuentra el Barça, la victoria merengue y las últimas polémicas con el VAR:

Polémicas arbitrales

Antonio Romero: “Le regalaron un penalti por un ‘piscinazo’ de Griezmann en el que el VAR hizo un ridículo absoluto. Al Atlético de Madrid le regalan un penalti que no es ni de cachondeo. Y en Ipurua tangan un penalti de fútbol moderno por un codazo de Sergio Ramos. El tramo final de Koeman en su rueda de prensa dando a entender que si el Madrid gana la Liga es gracias a los árbitros, ahí ha estado ridículo”.

Jordi Martí: “Los penaltis de Griezmann, a Costa o Ramos, estamos todos de acuerdo”.

Manuel Martín Talavera: "Penalti escandaloso regalado al Barcelona. Lo de Diego Costa también es de cachondeo y de broma pesada, que un tío de 100 kilos se caiga porque le toquen. Pero el tercero de Ramos, igual. La diferencia es que el Atlético ganaba 2-1 de manera cómoda y lo de Ramos hubiera puesto el empate a 2. No es lo mismo ir ganando y ser superior que te empaten a 2 y queden cinco minutos para el final. El nivel del arbitraje es malísimo. El VAR es una herramienta malísima, es una mentira en manos de gente no cualificada".

Manuel Esteban ‘Manolete’: "¿Cuándo se va a ir Velasco Carballo de vacaciones y no volver al puesto que está ocupando?".

Antón Meana: "Están pasando un poco de puntillas el puesto de trabajo de Carvallo, cuestionado por muchos árbitros. Me sorprende que los clubes no alcen la voz en sus reuniones, porque está siendo una de las temporadas más escandalosas de esta Liga".

La Superliga europea

Manuel Esteban ‘Manolete’: "No es la primera vez de este proyecto, ya en su día se puso en la mesa y la UEFA, apoyada por la FIFA, dijo que ninguno de los cabezas de ligas llegarían a semifinales de competiciones".

Antonio Romero: "Los dirigentes están pensando casi exclusivamente en el dinero. Ahora es lo contrario, la FIFA se la quiere clavar a la UEFA con el apoyo estos clubues. El Bernabéu se llenaba cuando se jugaba bien al fútbol. La gente iba a ver a Cristiano, a Ronaldo o a Beckam. El presidente quiere más recursos económicos para intentar fichar un galáctico como Mbappe que te llene el estadio. Pero el modelo NBA me parece un auténtico coñazo, la temporada es parar comer palomitas y es una mentalidad que no tenemos".

Jordi Martí: "Florentino dice y utiliza la excusa de la pandemia. Durante muchos meses llevamos hablando lo de la Superliga, utilizar la pandemia para cambiar el fútbol… Me parece lamentable. Lo quiere hacer para ganar más dinero. ¿Un partido entre el Barça y el Eibar genera la misma expectativa que un Barça Liverpool? Pues no. No se genera igual".

Manuel Martín Talavera: "Ahora si el Espanyol sube me pone tanto como ir a Stamford Bridge. Los partidos europeos son buenos porque los ves uno al año, si lo ves más veces al año no generan tanto. Ese cuento es mentira".

Antón Meana: "La opinión del presidente del Real Madrid cuenta mucho y no la nuestra. Al presidente el Madrid, al CEO del United y al del Barça les apetece jugar esa Superliga y ganar más dinero. Y está mucho más avanzado de lo que se dice. LaLiga o se pone las pilas o se la comen. A mí, me parece más interesante que se juegue el Eibar-Madrid todos los años que el Liverpool-Madrid".