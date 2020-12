¿Conviene tapar agujeros? Cuatro consejos para invertir el premio Gordo y dos graves errores que debes evitar

No hay muchas probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad, pero no está de más tener pensado cómo podríamos invertir el dinero del premio, entre otras cosas porque no son infrecuentes las historias de gente que, después de haberse hecho millonaria, al final ha acabado arruinándose.

Para saber a qué atenernos y, sobre todo, evitar errores de principiante, hemos acudido a dos expertos en inversión financiera. A ninguno de ellos les ha tocado nunca el Gordo, pero sí tienen mucha experiencia a la hora de calcular riesgos para dar consejos sobre cómo optimizar la gestión del dinero.

A la hora de invertir siempre hay múltiples opciones, circunstancias y prioridades, pero Sara Carbonell, directora general de CMC Markets España, y Pablo Gil, estratega de mercados de XTB y director de la escuela de inversión metodotrading.com, coinciden en varias de las acciones que conviene tomar si nos toca la lotería y, sobre todo, en las que hay que evitar a toda costa.

Plan personalizado con alguien de confianza

Carbonell insiste en la importancia de apoyarse en alguien de confianza que sepa orientar y elaborar un plan financiero. "La gente a la que le toca la lotería ha de tener mucho cuidado porque siempre va a haber alguien que va querer que les deje gestionar ese dinero y no de la forma más profesional", detalla.

"Primero hay que analizar el perfil. En eso consiste el financial planning: no es lo mismo tener 30 años que 60, que igual ya te puedes jubilar. Y no es lo mismo querer invertirlo en algo inmobiliario para tener una rentabilidad fija que, si tienes menos aversión al riesgo, dedicar parte del dinero a algo menos seguro", añade.

Gil también cree que lo primero debería ser "diseñar una estrategia" por lo que, si no sabes cómo hacerlo, conviene "contratar a un asesor que te explique bien la forma de administrar tu premio, y que te cuente que posibilidades de inversión que tienes en base a tu perfil de riesgo, tu esperanza de vida o tu nivel de gastos".

"Debes tener claro cuánto dinero necesitas para mantener el nivel de vida que te has planteado tener en las próximas décadas y, a partir de ahí, será fácil saber si te puedes permitir cumplir con el sueño de muchos, que es dejar de trabajar y vivir de las rentas", añade el director de metodotrading.com.

¿Conviene tapar agujeros?

¿Cuántas veces habremos oído a alguien a quien le ha tocado el Gordo asegurar que lo va a invertir en "tapar agujeros"? ¿Realmente es esa la mejor opción? "Va a depender de cada persona", explica Carbonell. "Habrá casos en los que será mejor quitarse esa deuda y otros en los que no hace falta porque quizá se trata de una hipoteca antigua que desgrava el IRPF. En ese caso, por ejemplo, interesa destinar el dinero del premio a otras cosas".

Ante ese mismo dilema, Gil considera importante comparar "cuánto estimamos que podemos obtener de rentabilidad si invertimos en el mercado frente a cuánto estamos pagando de intereses por posibles préstamos o créditos", pero añade que, "dado que no es posible conocer con certeza la rentabilidad futura de nuestras inversiones y que la bolsa ha subido mucho pese a que todavía vivimos la peor recesión económica del último siglo", en su opinión sí "es preferible utilizar el dinero del premio para cancelar deudas, especialmente de los préstamos al consumo donde el tipo de interés que nos aplican es elevado".

En definitiva: tapar agujeros resulta más o menos conveniente en función del interés que estemos pagando por el mismo y la rentabilidad que podamos obtener por otra vía, por lo que no tiene por qué ser siempre la mejor opción. ¡Depende!

La inversión ética tiene premio

Si los ganadores del Gordo se plantean invertir su riqueza sobrevenida en algo compatible con valores como la sostenibilidad o el respeto a los derechos humanos, también hay muchas opciones... ¡y bastante rentables!

"Está demostrado que las compañías que invierten en este tipo de valores son rentables a largo plazo y, de hecho, ahora mismo hay una oleada de inversiones en Europa que no para de crecer", cuenta Carbonell. "La emisión de bonos verdes el año pasado aumentó un 60%. Hay muchos fondos que baten a los índices tradicionales y solo invierten en esas compañías".

Gil coincide en esa apreciación. "Desde hace años la apuesta por una economia verde, y en especial el sector de las renovables, ha sido muy rentable. Sin ir más lejos, en España tanto Siemens Gamesa Renovables como Solaria han protagonizado algunos de los mejores comportamientos bursátiles en 2020. Y a nivel internacional ha ocurrido lo mismo. Ahora que estamos viendo un nuevo impulso en Europa, con subvenciones concretas a proyectos que respetan el medio ambiente, este sector de renovables va a recibir un apoyo adicional, lo que hace que tenga muy buenas perspectivas futuras".

Otros sectores interesantes

En lo que no coinciden tanto los expertos consultdos es en sus opiniones sobre la idoneidad de invertir en bolsa. Carbonell asegura que en 2021 "parece que los catalizadores del mercado van a seguir la evolución del COVID" por lo que, cuando por fin se controlen los contagios, "la actividad económica se va a reactivar".

La directora general de CMC Markets España apunta que empresas y sectores especialmente castigados en 2020, como pueden ser Inditex o el sector turístico, "es muy probable que puedan tener más potencial que otros que no han sufrido tanto". Un resurgir que, sin embargo, no es tan probable que experimenten los valores que sí han aguantado bien este año.

"También creo que es muy probable que los bancos vayan a seguir sufriendo porque el entorno de tipos de interés es complicado para ellos", añade Carbonell. "A las farmacéuticas habrá que analizarlas una por una. Han sido las estrellas de este año, pero algunas tienen mejor potencial que otras".

Pablo Gil apunta que en 2020 "ha ocurrido algo poco habitual en los mercados financieros" porque, a pesar de que vivimos "la peor recesión a nivel mundial del último siglo", gracias a la intervención de los gobiernos y los bancos centrales, la mayoría de las bolsas cotizan "en máximos históricos o cerca de ellos", razón por la cual no considera adecuado llevar un porcentaje elevado de dinero a la bolsa.

"No digo que no se pueda invertir alguna parte pequeña en renta variable", matiza. "Pero como los problemas que aquejan al IBEX 35 no se deben al COVID sino a algo más estructural, de tener que escoger una inversión en renta variable veo mucho más interesante un fondo de inversión cotizado (ETF) o un fondo que replique el comportamiento de las bolsas emergentes asiáticas".

Gil, que fue director del departamento de análisis técnico en Banco Santander y también socio fundador del Hedge Fund BBVA & Partners, condisera demás que "el oro, la plata y las criptomonedas pueden ser activos interesantes", lo mismo las inversiones en el mercado inmobiliario, "donde puede haber alguna bajada de precios a lo largo de los próximos meses".

El peligro de un descapotable

Además de "tapar agujeros", el español medio sueña con irse de vacaciones al Caribe, recorrer muchos restaurantes con estrella Michelin, hacerse una piscina en el jardín o comprarse un deportivo descapotable. Pero, ante ese impulso, a Pablo Gil le parece "un planteamiento razonable" limitar la parte del premio que queremos dedicar a ese tipo de inversiones. "Depende de lo que te toque. Si es poco no te va a cambiar la vida. Pero si es mucho, diría que un 10-15% para un capricho".

Carbonell también cree que no hay por qué renunciar a darse un capricho, pero recomienda no despilfarrar. Claro que, ¿cuánto dinero es eso? "Va siempre en función del perfil, por eso el asesoriamiento ha de ser muy personalizado", dice.

¿Alto riesgo sin formación?

Pero el peor error que puede cometer un agraciado con el Gordo, según directora general de CMC Markets España, es "meterse en productos de alto riesgo", y no porque sean peores sino porque hay que entenderlos. "Una persona que no tiene ni idea, no por qué ir a productos arriesgados solo porque le haya tocado la lotería. Puede que los que ya los conocían, en cambio, sí queran invertir en eso".