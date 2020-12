"¿Por qué no aprendemos de ellos?": el emotivo consejo de Fofito para afrontar las Navidades

El 2020 ha sido un año en el que nos hemos tenido que enfrentar a noticias que nunca nos hubiera gustado recibir. La mayoría de ellas relacionadas con la pandemia de la COVID-19, que ha contagiado a más de 81 millones de personas y acabado con la vida de 1,7 millones desde hace algo más de un año. Una pandemia que nos impidió salir de nuestros hogares entre marzo y junio y que nos ha impedido disfrutar ahora de las Navidades como nos hubiera gustado.

Una serie de noticias y acontecimientos que, sin duda alguna, nos han quitado las ganas de sonreír en más de una ocasión. Sin embargo, Fofito quiere que vuelvas a hacerlo. Así lo ha dado a conocer a través de un vídeo publicado en YouTube, en el que se ha enfundado su mítico traje para recordar a la sociedad de la importancia de sonreír incluso en los momentos más duros. Y es que, tal y como recuerda Alfonso Aragón, "la alegría es la mejor medicina" que podemos tener a día de hoy.

Fofito vuelve al enfundarse su mítico traje: "¿Cómo están ustedes?"

El vídeo comienza con el mítico payaso entonando el clásico "¿Cómo están ustedes?". Pero no lo hace con la misma energía de antaño, porque conoce de sobra la respuesta. Hay miles de personas que han perdido familiares o amistades durante esta pandemia y entiende que no estén pasando por un buen momento: "Me imagino que como todos, esperando la vacuna". El payaso comprende que la situación no es la que nos hubiera gustado vivir, pero considera fundamental que sigamos sonriendo.

A continuación, el payaso recuerda que los niños y las niñas ríen por lo menos 300 veces al día. Sin embargo, los adultos tan solo lo hacen unas 25. A continuación, el payaso se pregunta por qué nos ponemos más serios a medida que vamos haciéndonos más mayores y por qué decidimos "reírnos al revés". A pesar de que los niños y las niñas viven en ese estado natural, en el que tan solo "disfrutan del presente", van perdiendo esta cualidad con el paso del tiempo.

¿Por qué no aprendemos de ellos y contagiamos la risa?

Por lo tanto, y como remedio a este periodo tan complicado que nos ha tocado vivir, Fofito nos pide que volvamos a la infancia: "Y yo me pregunto, con tanto contagio dando vueltas... ¿Por qué no aprendemos de ellos y contagiamos la risa?". Después de recomendarnos que recuperemos la sonrisa a pesar de las adversidades, el payaso recuerda que es una opción más sana y que seguramente nos va a hacer mucho más felices.

Por todo ello, y a pesar de que este año no haya tantas razones por las que sonreír, el payaso pide que volvamos a hacerlo. Que aprovechemos cada momento del día para sacar la mejor de nuestras sonrisas y que vivamos únicamente el presente.