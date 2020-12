"Si llevo razón me la das, pero no porque sea una mujer": la última lección en 'Masterchef Junior'

En la primera gala de Masterchef Junior 8, la concursante Henar se ganaba el aplauso de las redes sociales tras normalizar la bisexualidad en una de sus intervenciones. Una semana más tarde, la nacida en Alcorcón volvía a ganarse el cariño de la audiencia después de tener que hacer frente a un compañero que aseguraba que le habían roto varias veces el corazón porque era fea. Algo que le sentó nada bien al chef Jordi Cruz, quien no dudó en recriminarle su actitud.

En esta ocasión, la gran protagonista de la gala ha sido Aurora. Todo ello gracias a una lección feminista que se ha hecho viral en redes sociales. Durante la primera prueba de la noche, en la que los aspirantes debían cocinar en pareja para elaborar un tronco navideño con crema y turrón, el invitado Josie decidía que Aurora y Nico debían estar en el mismo equipo. Después de charlar entre ellos, la concursante decidía que Nico fuera el primero en enfrentarse a los fogones.

"A las mujeres hay que darle la razón en todo"

Sin embargo, el hecho de que Nico dudara durante varios segundos hizo pensar a Jordi Cruz que Aurora había tomado la decisión por los dos. Por esa misma razón, y para evitar cualquier reprimenda, la gaditana explicaba que lo habían estado hablando y que habían llegado a un consenso. Una teoría apoyada sin mucho convencimiento por Nicolás, quien aseguraría segundos más tarde que "a las mujeres hay que darle la razón en todo".

Lejos de dejarlo pasar, Aurora decidió reprender la actitud de su compañero. A sus 9 años, la aspirante le recordó que no le tiene que darle la razón por ser mujer: "Es que si llevo razón, me la das. Si no te apetece escucharme, dámela también, pero porque sea una mujer, no". Una respuesta que causaba sensación en redes sociales, donde la comunidad de Twitter ha aplaudido la respuesta de la concursante: "Me encanta esa respuesta".

Nico: "A las mujeres hay que darle la razón en todo"

Aurora: "Que sí, que si llevo la razón pues me la das, pero porque sea una mujer no"#MCJunior pic.twitter.com/sbKGcJuwJV — MasterChef (@MasterChef_es) December 29, 2020

"A mí no me ha pescado"

Pero la cosa no quedó ahí. Después de que los jueces probaran el plato de la pareja, Pepe Rodríguez insinuó que había química entre los concursantes: "¿Contentos de haber trabajado juntos?" De hecho, dejó caer que Nico estaba intentando ligar con su compañera: "Le gusta mucho la pesca y siempre está echando la caña".

A pesar de que el niño reconocía que tiraba la caña muchas veces, explicaba que no eran más que amigos: "Pero lo que es una amistad es una amistad, no tenemos porque ser novios. Vamos, te digo una cosa, Aurora no va a ser mi pececillo porque yo no tiro la caña". Lejos de dejarlo pasar, la gaditana volvía a conquistar las redes con una nueva frase que se llevaba el cariño de la comunidad: "Ni quiero".