Críticas en Twitter a las aglomeraciones por segundo día consecutivo en Navacerrada

Un día después de que el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid tuviera que asistir por el frío y la nieve a unas 350 personas que esperaban a un autobús en Cotos, en la sierra de Guadarrama, los colapsos se han vuelto a repetir en las carreteras que se dirigen hacia allí. Pese a que el propio 112 ha informado a través de Twitter de que los aparcamientos están completos desde las 9 de la mañana de este domingo y ha recordado que no es recomendable subir a la sierra por la situación meteorológica, muchos han hecho caso omiso.

No es la única irresponsabilidad que se ha visto durante este fin de semana. La fiesta en el chalet presuntamente perteneciente a Leticia Sabater o las aglomeraciones en el centro comercial de La Cañada, en Marbella, para ver un evento en el que participaron el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, y el cantante Omar Montes, todo sumado a la rave ilegal en Llinars del Vallès, en Barcelona, han marcado este fin de semana y han llenado las redes de críticas y memes al respecto.

"Han quedado para unas cañitas"

La indignación se ha manifestado a través de redes sociales, donde muchos usuarios han criticado a quienes decidían pasar el domingo en la nieve de la sierra de Guadarrama. Algunas cuentas han unido este colapso de Navacerrada a otros eventos multitudinarios para la situación de pandemia en la que nos encontramos. Por ejemplo, una de ellas ha indicado que todos los asistentes "han quedado pa' unas cañitas".

Los de la rave de Llinars, los de la aglomeración en La Cañada de Marbella y los atrapados en Navacerrada, han quedado pa unas cañitas. — Nidea (@nyconene) January 3, 2021

Tras la rave, lo del centro comercial, lo de la Sabater, o lo de Navacerrada... otros años hubiéramos pensado que la estupidez humana era difícil de superar al comenzar el año. Pero 2020 ya nos ha hecho mejorar en algo. En pensar que esta estupidez NO TIENE LÍMITES. — Rodrigo Rivas (@RodrigoRivasPH) January 3, 2021

Mientras, otros aludían a la situación metereológica y a los rescates que podrían suponer esos atascos, que este sábado terminaron con 350 personas atendidas por las bajas temperaturas. También otras cuentas aportaban imágenes de quienes supuestamente esperaban para ir a la sierra este domingo y, de hecho, han abierto un debate sobre si su indumentaria era apropiada para acudir a la nieve.

Los arqueólogos del siglo que viene, desenterrando una familia de idiotas a bordo de un Dacia en el permafrost de Navacerrada. — Arrozpegao (@Arrozpegao3) January 3, 2021

Me encanta los chavales estos esperando al autobús para subir a Navacerrada donde hoy marca -8° grados y sensación de -15°.



Se abre debate. pic.twitter.com/LKgdD1I2em — 🚁Elos🔥 (@Elos_357) January 3, 2021

- Después del colapso ayer en Navacerrada, seguro que la gente hoy será responsable y no irá.



La gente: pic.twitter.com/iZXqyACczW — Juan Pedro Moro (@jpmoro85) January 3, 2021

"Y porque se llama Navacerrada..."

Asimismo, las bromas no han tardado en llegar. Algunos jugaban con el nombre de la localización. "Si se llega a llamar Navaabierta, no sé que hubiera podido ocurrir", señala una cuenta. Otros han pedido a la gente que deje de ir allí de manera humorística: "Se acabó el whisky en el Puerto de Navacerrada. Sólo queda hielo. No subáis".

Y porque se llama Navacerrada, que si se llega a llamar Navaabierta, no sé que hubiera podido ocurrir. pic.twitter.com/Gh6AC8bNXK — El Terrorista Muerto (@ajjjmmed) January 3, 2021

Se acabó el whisky en el Puerto de Navacerrada. Sólo queda hielo. No subais. — John Müller (@cultrun) January 3, 2021

Varias de estas publicaciones iban acompañadas de imágenes, muchas haciendo referencia a películas o series, como 'Juego de Tronos' y comparándolas con las multitudes que están acudiendo a la sierra. Algunas incluso aluden a la historia del accidente de avión en Los Andes hace casi cincuenta años, tras el que varios jóvenes estuvieron aislados en la cordillera varios meses.