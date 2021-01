Pelosi pide a los militares que quiten a Trump el control de las armas nucleares

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha conversado con el principal comandante militar de los Estados Unidos para pedirle que retiren al presidente saliente, Donald Trump, el control de las armas nucleares. Pelosi ha asegurado que con esta petición pretende tomar medidas de precaución para asegurarse de que Trump no inicia hostilidades con ningún país u ordena un ataque nuclear en los 12 días que le quedan de mandato.

Pelosi ha informado en una carta a los legisladores demócratas que ha mantenido esta conversación con el general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, para tomar una serie de medidas preventivas e intentar frenar alguna posible iniciativa de Trump tras el revés sufrido en el Congreso, donde los resultados del pasado 3-N, es decir, la victoria del candidato demócrata Joe Biden, han sido refrendados. Trump había presionado a su vicepresidente, Mike Pence, para que devolviese a los colegios los votos electorales, una acción que el propio vicepresidente saliente rechazó.

Esta decisión, junto a las palabras del propio Trump en la manifestación frente al Capitolio de sus seguidores, derivaron en el asalto a la principal cámara de Estados Unidos que se ha saldado con al menos cinco víctimas mortales y más de 60 detenidos. "La situación con este presidente desquiciado no podría ser más peligrosa, debemos hacer todo lo posible para proteger al pueblo estadounidense de un intento de asalto a nuestro país y a nuestra democracia ", ha asegurado Pelosi en esta carta. El Estado Mayor Conjunto no ha respondido, de momento, a esta solicitud.

Trump no estará en la toma de posesión

El presidente electo demócrata Joe Biden asumirá el cargo el 21 de enero en una ceremonia en la que no estará por primera vez en la historia el presidente saliente, Donald Trump. El propio Trump ha desvelado en su Twitter que no tiene intención de asistir a esta ceremonia, rompiendo así una larga tradición en América de relevos presidenciales.

Pelosi, la principal demócrata del Congreso, también ha asegurado que no ha escuchado al vicepresidente Mike Pence pronunciarse sobre si invocará o no la vigesimoquinta enmienda para destituir a Trump de su cargo. "Esperamos saber de él lo antes posible y con una respuesta positiva", ha sentenciado Nancy Pelosi, que ha asegurado que si desde el partido republicano no se aparta a Trump, serán los demócratas los encargados de explorar la posibilidad de un impeachment.