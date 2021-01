María Teresa Campos corta a Isabel Gemio: "Estoy cansada y no vengo a hacer terapia"

Cuando dos presentadoras como María Teresa Campos e Isabel Gemio se sientan frente a frente para hablar de la vida solo puede haber dos escenario posibles: que se produzca un encuentro amistoso o que la tensión derive en una lucha de titanes. En esta ocasión, hubo gresca.

Gemio tiene un espacio de entrevistas que se emite en Youtube bajo el nombre de 'Charlas con alma' y para el quinto programa quiso contar con la matriarca de las Campos como invitada. María Teresa aceptó la oferta de su compañera de profesión y juntas protagonizaron una entrevista que fue complicada desde el principio.

"¿Te imaginabas así con casi 80 años?", fue lo primero que le preguntó la periodista mientras ambas se retocaban frente a un espejo. A María Teresa no le hizo ninguna gracia, pero salió del paso tirando de su humor. "Tú eres una cerda. Eres la primera persona que me lo ha dicho", dijo.

"No leas Wikipedia porque es machista"

Una vez sentadas, más cómodas y aparentemente tranquilas, Isabel Gemio quiso repasar la página de Wikipedia de María Teresa Campos para saber si todos los datos que aparecían eran correctos. "¿Te sientes escritora?" o "¿te sientes viuda?" fueron algunas cuestiones que le planteó y ella contestó con toda normalidad. Sin embargo, no le hizo ninguna gracia que sacara a relucir su pasado amoroso. "Si fuera un hombre no pondrían sus parejas y tú estás entrando al trapo. No leas Wikipedia porque se ve que es machista", afirmó la malagueña, empezando a perder la paciencia.

No obstante, lo que realmente enfadó a María Teresa Campos fue que Isabel intentara abordar sus últimas polémicas televisadas, especialmente esa pelea pública que tuvo con Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe'. "Ya hemos hablado de eso mucho rato y no quiero hablar más. No veo más de lo que quiero ver. Estoy más bien pasota", afirmó, a lo que Gemio insistió: "¿Ya no te afectan lo que dicen los demás?".

La tensión ya se podía cortar con un cuchillo y María Teresa la cortó con una contundente respuesta: "De verdad, termina el tema ya. Estoy cansada. No he venido a hacer terapia, he venido a hacer una entrevista".