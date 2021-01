Gareth Bale es tendencia todo este viernes en las redes sociales por las informaciones que apuntan desde Inglaterra que su segunda etapa en el Tottenham puede durar solo una temporada. El galés está cedido en los Spurs para esa temporada, aunque siempre ha parecido existir la sensación de que la estancia de Bale en el club en el que explotó podría prolongarse durante más tiempo.

Este viernes la prensa británica ha señalado que el club inglés parece no tener mucho interés por mantener en sus filas a un jugador al que las lesiones no le han permitido tener continuidad en las alineaciones de Mourinho. Según 'The Times', el jugador cedido por el Real Madrid quiere tener más minutos en los Spurs pero el club no parece tener idea de prolongar su estancia salvo que su situación en términos de participación y rendimiento cambie radicalmente.

Mourinho se ha enfrentado este viernes a las preguntas sobre el jugador galés y ha querido zanjar el tema por la vía rápida. "No hemos discutido ni un segundo sobre eso", ha señalado el técnico portugués que también estuvo en el conjunto del Santiago Bernabéu. "Gareth es un jugador cedido hasta el final de la temporada. Ni un segundo de discusión", ha insistido en rueda de prensa.

Y por tercera vez ha negado que se haya planteado tomar ya cualquier decisión sobre el futuro del jugador galés: "Estamos hablando, por supuesto, de Gareth, él mismo, Real Madrid, Tottenham, pero les prometo, ni un segundo de discusión".

Esta temporada Gareth Bale solo ha sido titular en un partido de la Premier, aunque sí que ha sido uno de los fijos en las alineaciones del técnico portugués en la UEFA Europa League.