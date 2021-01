"No confundirme más, lo pido por favor": la respuesta de Jorge Cadaval a su parecido con Rachel Levine

Apenas unos días antes de jurar cargo como nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunciaba los nombres de las personas que le acompañarán en su gobierno durante los próximos cuatro años. Entre ellos destacan algunos como el de la secretaria de Salud de Pensilvania, Rachel Levine, quien ejercerá a partir de ahora como subsecretaria de Salud del gobierno. De esta manera, y una vez confirmada por el Senado, Levine se convertirá en la primera funcionaria federal abiertamente trans en Estados Unidos.

Una noticia que llegaba a España no solo por lo histórico de convertirse en la primera persona trans en alcanzar un cargo de este nivel federal, sino por su parecido con el humorista Jorge Cadaval. Durante estos últimos días, un gran número de usuarios han destacado en las redes sociales el parecido entre el miembro de Los Morancos y la doctora elegida por Joe Biden para ejercer como subsecretaria de Salud.

Jorge Cadaval responde a su parecido con Rachel Levine

Tras el revuelo generado por su parecido con Rachel Levine, Jorge Cadaval ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que asegura que no es ella. Después de felicitarla en inglés por su nuevo trabajo, el componente de Los Morancos ha aprovechado el momento para recordar que no tiene nada que ver con la doctora: "Desde aquí quiero decirte que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel".

Por último, y para cerrar el vídeo, el humorista pide que no le confundan más con la próxima subsecretaria de Salud del gobierno: "No confundirme más, lo pido por favor". Por lo tanto, y a pesar del parecido entre ambos, Jorge Cadaval ha asegurado que no se ha disfrazado de mujer para acceder al gobierno de Estados Unidos y que seguirá con su faceta más humorística. Algo que sus seguidores le han agradecido a través de las redes sociales, donde han destacado el buen humor del componente de los Morancos.

Rachel Levine y la experiencia necesaria para hacer frente a la pandemia: Biden y Kamala alaban su trabajo

Mientas tanto, la doctora Rachel Levine llega al gobierno de Estados Unidos con el objetivo de emplear su experiencia para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Así lo daba a conocer Joe Biden el martes pasado, donde destacaba el buen hacer de Levine en Pensilvania: "La doctora Rachel Levine traerá el firme liderazgo y la experiencia que necesitamos para superar esta pandemia, sin importar su código postal, su raza, religión, orientación sexual, género o discapacidad"

Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris subrayaba el conocimiento y la experiencia de Levine: "Ayudará a contener la pandemia y proteger y mejorar la salud y el bienestar de los estadounidenses". En definitiva, una gran profesional para iniciar una nueva era en Estados Unidos en la que la gestión de la pandemia durante los próximos meses resultará clave.