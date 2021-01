Un alcalde enfermo de ELA se sincera: "Tengo miedo de que cuando me vacunen digan que es por mi puesto"

Juan Ramón Amores es el alcalde de La Roda (Albacete). Enfermo de ELA desde 2015 ha querido compartir un vídeo en Twitter sobre sus reflexiones las noticias de los alcaldes que se han saltado el protocolo y se han puesto la vacuna del coronavirus. Teme Amores que cuando le llamen para ponérsela a él, alguien pueda pensar que es por su puesto. Explica su grado de dependencia y que está deseando recibir la inmunización.

"Los últimos días hemos visto en los medios de comunicación como ciertos políticos, utilizando su puesto, se han vacunado cuando no les tocaba. Quiero defender que hay muchos más políticos que no lo hacemos que los que han hecho este acto que me parece ilógico. Yo, en mi caso, soy político y os confieso que tengo miedo de que cuando me llamen pensar si es mi turno o no para que nadie pueda pensar que me han llamado por ser alcalde. Me llamo Juan Ramón Amores. Soy enfermo de ELA. Tengo un grado 2 de dependencia y un 68% de discapacidad y no, no me he vacunado contra el coronavirus", explica en el vídeo.

Al penúltimo caso de vacunación de un político que se saltó el protocolo, el dimitido consejero de Murcia, se suma en las últimas horas el del consejero de Salud del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP).

El alcalde pasó el confinamiento sin poder salir al ser grupo de riesgo. El 13 de noviembre del año 2015, cuando le diagnosticaron ELA, le dieron tres años de vida. "Han pasado casi cuatro. Estoy perfecto porque he superado la media que me daban, la he superado con creces. A la enfermedad le va a costar vencerme", contaba en una entrevista en 'Hoy por hoy'.

"Yo no pienso en la muerte, pienso en la vida", explicaba en la entrevista en la SER. "Entiendo que haya gente que piense en el suicidio, pero yo estoy lleno de vida, tengo ganas de vivir cada segundo de la vida, la mía y si alguien me presta algún segundo de la suya. 'Acuérdate de vivir' le digo siempre a la gente", aseguraba.