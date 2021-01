Música clásica, guitarra eléctrica y tecnología punta: así son las 'Microsinfonías' del guitarrista de Maná

Sergio Vallín, célebre por ser el guitarrista de la banda mexicana Maná, acaba de publicar su segundo disco en solitario, Microsinfonías. Un álbum muy alejado de los cánones del mainstream en el que, sin embargo, colaboran grandes figuras de la escena latina, como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Fher (el cantante de Maná) o Juan Luis Guerra. Pero este trabajo explora caminos totalmente distintos porque se acerca a la música pop en clave sinfónica.

Por momento, de hecho, recuerda a la banda sonora de una película, o incluso al legendario Tubular Bells, de Mike Oldfield. "Siempre he sido un admirador de la música clásica porque creo que es la forma más sublime de poder expresar un sentimiento", explica Vallín. "Y el hilo conductor es la orquesta sinfónica".

El guitarrista mexicano empezó a trabajar en este proyecto en 2008, pero la incorporación del compositor y arreglista Edy Lan, especializado en bandas sonoras, le ha dado un toque mucho más cinematográfico.

"Una de las cosas más difíciles ha sido convertir canciones tan conocidas como Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz, en algo distinto pero relevante", explica Vallín. "Nos sumergimos en el mundo del flamenco y por eso empieza él con la guitarra, para luego añadir el cajón y los loops que se le ocurrieron a Edy".

¿El sonido del futuro?

Microsinfonías es un disco diferente en muchos sentidos, pero también por la tecnología empelada en su grabación. "Es el primer disco mezclado en España con Dolby Atmos", explica Vallín. "Yo lo descubrí en las salas de cine con Dolby Atmos, pero es algo que te permite disfrutar, escuchar y sentir la música de otra forma".

"¡Es alucinante escuchar la sección de cuerdas en un lado y los metales en otro! Es una tecnología que te permite situar todo lo que está pasando. Primero fue el mono, luego el estéreo, y ahora Dolby Atmos", asegura.

Sergio Vallín. / Elishia Perosa

En los últimos años, sin embargo, es muy habitual escuchar música en dispositivos que no son capaces de reproducir estándares tan altos. "Yo soy el primero que a veces escucho música en el móvil", reconoce. "Deberíamos recuperar ese ritual de llegar a casa, sentarte, contemplar la portada de un disco y escucharlo".

La voz latina

Vallín cuenta que creció influenciado por bandas españolas como Mecano o La Unión y se muestra muy orgulloso de que "la voz latina" esté creciendo en el mundo. "No hay más que ver los Latin Grammy", dice. "Pero te confieso que yo estoy bien desconectado. A veces oigo nombres de bandas y pienso: ¡Dios mío! No sé si es que estoy muy distraído o que me estoy haciendo viejo".

Vallín habla con modestia. Aunque fue el primer latino al que la marca Fender le hizo una guitarra signature, niega ser uno de los más virtuosos de la escena contemporánea. Sí asegura, en cambio, que ha hecho todo lo posible por estudiar su instrumento preferido y actualmente, de hecho, colabora con Gibson.

"Carlos Santana dijo una vez que le gusta visitar cada nota, y se me quedó tatuado en la médula porque a mí también me pasa. La música es la forma más sincera de contar una historia", asegura el músico mexicano.

Sobre el futuro de Maná, se muestra menos explícito. "La banda siempre me ha apoyado, pero estoy muy feliz de haberme encontrado con Edy Lan porque creo que esto es el inicio de una historia maravillosa que va a servir a acercar la música clásica, que estaba olvidada en un cajón, a las nuevas generaciones".