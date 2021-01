"Lo veo fastidiado": Romero desvela por qué se complica la renovación de Sergio Ramos con el Madrid

Tras su victoria ante el Valencia, el Atlético de Madrid presenta su candidatura en firme al campeonato de Liga, colocándose con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid y diez sobre el Barcelona. Mientras tanto, el crédito de Zidane en el conjunto blanco sigue en entredicho en un club preocupado por el futuro de Sergio Ramos. La Barra Libre de SER Deportivos analizó la actualidad de nuestro fútbol tras una jornada en la que los tres primeros no fallaron.

Antonio Romero sorprendió con nuevos detalles de la negociación que mantiene el Real Madrid con Sergio Ramos por su continuidad: "Ramos no quiere firmar la rebaja en el contrato, quiere firmar y negociar la rebaja. Las leyendas están acostumbradas a que se les trate de forma diferente y Ramos puede pensar que desde el club se le está tratando como uno más. Ahora mismo, lo veo fastidiado".

En cuanto al futuro de Zidane, la voz del conjunto blanco explicó que, para él, el técnico francés "no ha agotado" su crédito en el equipo. "A día de hoy, solo tengo la duda de si Reguilón podría competirle el puesto a Mendy", añadió.

Simeone sigue con el 'partido a partido'

Miguel Martín Talavera alabó la actitud que muestra el Cholo Simeone ante el aparente favoritismo del Atlético de cara al campeonato de Liga. "No recuerdo a ningún profesional que, faltando más de la mitad de la Liga, se considere campeón. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, el Atlético es el mejor equipo del campeonato, pero aún no es campeón. No se le puede reprochar a Simeone que no diga que tiene media Liga ganada", explicó.

Manuel Esteban fue más tajante, llegando a afirmar que "la Liga es del Atlético". Para el periodista del Diario AS, solo Barça y Madrid pueden "soñar" si el conjunto rojiblanco regala el campeonato. Por su parte, Antón Meana insistió en que los atléticos están "ilusionados" y aseguró que la plantilla sabe que tienen "media Liga" ganada.