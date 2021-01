La petición de Ana Rosa Quintana: "Se debería vacunar al rey antes"

La vacunación contra la Covid-19 está siendo muy polémica, y no solo por la falta de dosis en algunas comunidades autónomas, también por aquellos políticos que han utilizado sus cargos públicos para ser vacunados antes que toda esa población que tiene prioridad en la primera fase: los sanitarios y las residencias de ancianos.

Este es un tema que han abordado este lunes en la mesa de debate de 'El programa de Ana Rosa'. La propia presentadora ha sorprendido con sus declaraciones. "¿No os parece que hay diversos cargos que deberían ser vacunados antes que el resto de la población?", ha preguntado Quintana.

La periodista, aunque condena a los alcaldes y otros políticos que han abusado de su poder para colarse en la campaña de vacunación, opina que algunos líderes de nuestro país deberían tener prioridad. "Otros cargos deberían poder vacunarse", ha dicho. "Se debería vacunar al rey".

Fumanal, una de las colaboradoras del formato, le ha recordado que ahora solo se pueden vacunar los que forman parte de algún grupo de riesgo, a lo que Ana Rosa Quintana le ha contestado: "Igual el protocolo está mal y hay que cambiarlo. No digo que se vacune a todos los políticos, pero sí al rey, al presidente, y a un grupo de cinco o diez más".

"Si me pongo mala que me lleven al Zendal"

Ana Rosa Quintana también ha aprovechado su mesa política para romper una lanza a favor de del hospital Isabel Zendal después de que la misma tertuliana criticase que este centro "no tiene ni baños".

"Es una vergüenza que se siga criticando el Zendal. Que se critique que se haya hecho un hospital público me parece alucinante. ¿Que tendrá poblemas? Claro. Acaba de ser construido deprisa y corriendo, pero es alucinante. Es más, si yo me pongo mala que me lleven al Zendal", ha puntualizado entonces la presentadora.