La condición de Ana Rosa Quintana para ponerse la vacuna: "Primero ellos"

En estas últimas semanas, dadas las últimas novedades acerca de la pandemia, ha surgido un nuevo debate en torno a la vacuna contra la Covid-19. De momento, conocemos dos que llegarán a España y cuyos resultados son muy prometedores: la de Pfizer, con una eficacia del 95%, y la Moderna, con una eficacia del 94,5%.

Gracias a los acuerdos de la Unión Europea con estas empresas farmacéuticas, y si todo va según lo previsto, España podría disponer de suficientes dosis para iniciar una campaña de vacunación en el primer trimestre de 2021. Esto, evidentemente, ha derivado en un debate que está muy presente en la opinión pública: ¿quiere todo el mundo vacunarse? ¿Debería ser obligatorio?

Este tema estuvo muy presente este miércoles en la mesa de 'El programa de Ana Rosa'. En el magazín de Telecinco, los diferentes colaboradores compartieron su postura y, aunque la gran mayoría están dispuestos a vacunarse cuando toque, no todos están de acuerdo en que su proceso sea de obligado cumplimiento. En el caso de Ana Rosa Quintana, la periodista se mostró partidaria, pero con condiciones.

Como argumento contra todos aquellos que se niegan a vacunarse, la presentadora de Telecinco fue muy clara: "¿Por qué va a ser obligatoria la vacuna? Si yo me vacuno y tú no, yo no me voy a contagiar y tú sí. Allá tú. Tienen que haber muchos que no se quieran vacunar para que no haya la inmunidad deseada", explicó, antes de puntualizar lo siguiente: "Yo me voy a vacunar. Ahora, primero que se vacune el Gobierno y luego yo".