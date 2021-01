Ana Rosa Quintana, contra Fernando Simón: "Ya no le hacemos caso"

Fernando Simón ha vuelto a ser este martes uno de los grandes protagonistas de la mesa de debate de 'El programa de Ana Rosa'. Y es que el magazín de Telecinco ha dedicado esta mañana una parte de su escaleta a hablar sobre la nueva polémica en la que se ha visto envuelto el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

En esta ocasión todo viene por las cepas del coronavirus detectadas en Brasil y Sudáfrica. Preocupa estas variantes del virus e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido al Gobierno que se suspendan los vuelos con estos países hasta que se esclarezca la situación. "No sé quien lo propone, pero sería un canto al sol", comentó el epidemiólogo al respecto durante su última comparecencia.

Esta respuesta de Fernando Simón no ha gustado ni a los colaboradores del programa que produce Unicorn Content ni a la propia Ana Rosa Quintana, que ha aprovechado su intervención en el 'morning' de Telecinco para arremeter contra el portavoz de la pandemia en España.

"Ya no hacemos caso a Fernando Simón"

"Le aconsejaría al señor Simón que sea un poquito más prudente. Yo no sé cuando va a dimitir o cuando le van a cesar porque hay un problema de credibilidad serio que, además, está lastrando la estrategia global con su presencia", ha dicho primero María Claver, colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.

"¿Creéis que la ciudadanía no se desenchufó hace tiempo de las comparecencias de Fernando Simón?", ha preguntado entonces la periodista Esther Palomera. "El Gobierno debería hacer examen de conciencia y ver lo que no se puede repetir, y lo que no se puede repetir son los pronósticos fallidos que Simón y otros expertos han hecho durante toda la pandemia".

La última en intervenir ha sido Ana Rosa Quintana: "A mí las opiniones de Simón me dan exactamente igual, él no está para dar opinión. El ministro Salvador Illa no da los datos, los datos los da Simón, y cuando los da ya los tenemos todos. Es el único país del mundo que no da datos los fines de semana, pero ya lo dan las comunidades autónomas, con lo cual ya no hacemos caso a Fernando Simón".