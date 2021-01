"Sé que la gente espera que esté de mal humor": la 'lección' de Klopp sobre la mala racha del Liverpool

El Liverpool de esta temporada no es el mismo que el de la campaña pasada. El conjunto que arrasó en la Premier League ahora es quinto después de 19 partidos. Tiene siete puntos menos que el líder, el Manchester City y no ha logrado la victoria en ninguno de sus últimos cinco encuentros en el campeonato.

Jurgen Klopp parece vivir este mal momento de su equipo con tranquilidad. En su comparecencia previa al partido de este sábado ante el Tottenham de Mourinho, el técnico alemán no ha dudado en señalar que su equipo no es el mismo que la temporada pasada.

"Somos diferentes. Siempre es así. El tiempo pasa y todo ha cambiado. Hay nuevos jugadores, las cosas son diferentes... Como los resultados no son tan buenos, la gente puede decir que todo es peor, pero eso no es cierto. Los cambios no se pueden juzgar por el resultado a corto plazo", ha señalado,

"Nos juzgan por eso"

El alemán reconoce que acepta que se le va a juzgar por estos resultados y por su capacidad para defender el título de la Premier. "Nos juzgan por eso. Así es. Está bien. Entiendo al cien por cien que si no ganamos la gente piense que no nos esforzamos lo suficiente, pero puedo decir que lo intentamos y lo seguiremos intentando", ha añadido.

"Sé que la gente espera que esté de mal humor o lo que sea. No lo estoy. Tomo la situación como es. Salgo y me aseguro de que estemos listos para luchar. Mañana por la noche estaremos listos para la pelea ante el Tottenham, pero no sé adónde nos llevará", ha insistido el alemán al hablar del choque de este sábado ante el conjunto de José Mourinho.