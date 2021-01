Un virólogo alemán explica cómo comprobar que la mascarilla FFP2 está colocada adecuadamente

Las mascarillas FFP2 están en el punto de mira mediático y sanitario desde que Austria y el estado de Baviera, en Alemania, impusieran su uso obligatorio dentro de espacios públicos cerrados como los comercios o los transportes públicos, una idea que se ha extendido al resto de países europeos, que se plantean también adaptarse a esta medida. En España, los gobiernos del PP de Galicia y la Comunidad de Madrid ya han pedido al Ministerio de Sanidad que revise las recomendaciones al respecto.

Frente al estudio de esta medida, varios expertos y virólogos alrededor del mundo han mostrado su conformidad o disconformidad en referencia a la verdadera protección que puede conferir este tipo de mascarilla frente a las quirúrgicas o de tela. El director del CCAES, Fernando Simón, ya anunció en una rueda de prensa que España no se planteaba de momento esta medida, ya que las mascarillas que hay "protegen lo suficiente", y "el riesgo se reduce prácticamente a lo mismo" con ambos tipos de protección. En su lugar, apuntaba a la FFP3 como la que más protege a uno mismo.

Dos problemas para el uso generalizado de la FFP2

Otros, como Joseph G. Allen, profesor asociado y director del programa Healthy Buildings de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, sí que se posicionaban a favor de este uso generalizado en la población. Sin embargo, y en la misma línea que las declaraciones de Simón, uno de los principales virólogos de Alemania, Hendrik Streeck, ha sido claro: "No creo que sea sensato que todos en la población usen ahora estas máscaras, aunque no estén expuestos a un mayor riesgo de infección".

En una entrevista en el periódico Abendzeitung, el experto ha explicado que su opinión se apoya en dos problemas fundamentales. El primero es que "muchas clínicas ni si quiera pueden proporcionar estas máscaras a todos sus empleados" y el segundo que "tienes que usarlos correctamente, de lo contrario no brindan mucha más protección que otras máscaras".

Cómo utilizar la FFP2 correctamente

En este sentido, el virólogo ha explicado cómo comprobar que la FFP2 está correctamente colocada. Para ello, una vez puesta la máscara protectora, se coloca una mano sobre la mascarilla y se respirará con normalidad. Si al hacerlo, se siente el aire en las manos o se percibe como este sale por los costados o hacia los ojos, es una señal de que no está otorgando la protección adecuada y habrá que ajustarla.

Por el contrario, si el aire no se sale de la mascarilla, hay otra última prueba que realizar. Mover la cabeza a ambos lados y de arriba a abajo para corroborar que la mascarilla no se mueve y no perdera eficacia al ponerse en movimiento.

Además, Streeck ha descartado que se consiga llegar a un momento de "cero COVID", ya que para ello habría que cerrar drásticamente fronteras, aeropuertos y aumentar las barreras policiales dentro de municipios y distritos. "En mi opinión, esto es incompatible con nuestra sociedad. El virus se volverá autóctono y tenemos que aprender a vivir con él” ha subrayado el virólogo, que si que se ha mostrado optimista con que el verano volverá a ofrecer una tregua a la pandemia debido a su alta incidencia estacional. Es por este motivo que ha insistido en la importancia de la vacuna para detener los cursos más severos del virus.