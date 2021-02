Bad Bunny debuta en la WWE: actuación en directo y vuelo desde la tercera cuerda contra dos luchadores

Hace apenas unos meses, concretamente en noviembre de 2020, el artista puertorriqueño Bad Bunny presentaba El último tour del mundo. Un disco, el tercero desde que comenzara su trayectoria musical, en el que podemos encontrar canciones como Yo visto así, Dakiti o La noche de anoche, en la que participa junto a la artista española Rosalía. También Booker T, en la que hace referencia al famoso luchador de la WWE que ganó seis veces el campeonato mundial, entre otras cosas.

Varias semanas después, el artista sorprendía con un videoclip en el interior de un camión en el que participaba el propio luchador. A pesar de que en un primer momento se muestra completamente inmóvil frente a las cámaras, el también conocido como King Booker comienza a bailar a medida que avanza la canción. Tras el éxito de esta canción, y de su videoclip, el artista y el luchador de la WWE han interpretado el tema en el escenario principal de Royal Rumble.

Bad Bunny debuta en la WWE con actuación doble

Después de que el artista terminara la canción, y de que el luchador entonara su mítico Can you dig it sucka?, el público virtual del evento les dedicó una sonora ovación sería todavía mayor minutos más tarde. Durante el evento que marcó la velada, en la que 30 luchadores se enfrentan por un billete para la lucha estelar de Wrestlemania, Bad Bunny volvia al ring y protagonizaba uno de los momentos más memorables de la noche.

Tras su actuación, el artista puertorriqueño protagonizó un segmento con el luchador The Miz en el que acababan enfadándose porque el artista hacía caso omiso a las indicaciones del atleta. Por esa misma razón, y como venganza a lo que había pasado minutos atrás, The Miz destrozaba la mesa de mezclas de Bad Bunny nada más acceder al escenario para participar en el Royal Rumble. Una carta de presentación que, sin duda alguna, "enfureció" al artista puertorriqueño.

El salto de Bad Bunny que ha marcado el Royal Rumble

Tras enterarse de lo que había pasado, Bad Bunny accedía nuevamente al cuadrilátero para pedirle explicaciones tanto a The Miz como a John Morrison, uno de sus aliados sobre el ring. Aprovechando que tanto los luchadores como los árbitros estaban atentos al cantante, Damian Priest aprovechaba la ocasión para sacar a ambos luchadores del cuadrilátero y eliminarlos. Con ambos contendientes eliminados, Priest le pedía al artista que les rematara.

Sin pensárselo dos veces, Bad Bunny se subía hasta la tercera cuerda como si de un high flyer se tratara y protagonizaba un vuelo que pasará a la posteridad de Royal Rumble. Tras caer sobre ambos luchadores, el cantante se levantaba rápidamente y les explicaba que no estaba bien lo que habían hecho. Una vez hecho esto, Bad Bunny abandonaba el ring y se despedía de la WWE... por ahora.