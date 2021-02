"Me tengo que quedar unos días en casa": Pablo Motos confirma su positivo por COVID-19 tras una nueva prueba

Hace ya varios días, concretamente el pasado lunes, Pablo Motos confirmaba que no iba a presentar El Hormiguero por primera vez en los 15 años de programa. Todo ello a través de un vídeo publicado en redes sociales, en el que explicaba que una persona con la que había estado en contacto recientemente había dado positivo por COVID-19 tras someterse a un test de antígenos. Por esa misma razón, y por precaución, decidía quedarse en casa.

Un día más tarde, el martes, el presentador de El Hormiguero explicaba que había sido una falsa alarma: "Al final, a mi contacto le han hecho la PCR de confirmación y es negativo total. A mí me han hecho otra PCR y también soy negativo. En ningún momento hemos estado con el virus". Sin embargo, varias horas después, el presentador explicaba en redes que tampoco iba a poder presentar El Hormiguero porque había dado positivo en una PCR de cadena larga: "La cuestión es que tengo una PRC negativa, un test de antígenos negativo, pero por precaución los expertos me dijeron que me hiciera una PCR de cadena larga y en esa he salido positivo".

"Es muy emocionante que, cuando uno está así de flojito, le manden esta medicina maravillosa que es el cariño"

Tras someterse a una nueva prueba, este miércoles, Pablo Motos ha confirmado que es positivo por COVID-19. Así lo ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde afirma que tendrá que quedarse durante los próximos días en casa: "Hola a todos, tengo noticias nuevas y es que finalmente soy positivo, así que me tengo que quedar unos días en casa. Estoy sin síntomas, estoy muy bien y os quiero agradecer a todos la cantidad de muestras de cariño, de afecto y amor que estoy recibiendo durante estos días".

Después de confirmar su positivo por COVID-19, el presentador ha reconocido que es muy emocionante todas las muestras de cariño que ha estado recibiendo durante estos últimos días: "Es muy emocionante que, cuando uno está así de flojito, le manden esta medicina maravillosa que es el cariño. Iré saliendo en el programa, estoy teletrabajando. Estoy en el Hormiguero, pero estoy detrás".

Nuria Roca continuará al frente de El Hormiguero

A pesar de que aparezca en el programa a través de una pantalla de televisión, Pablo Motos continuará desde casa hasta que se recupere de la enfermedad. En su lugar, Nuria Roca continuará al frente del programa. Algo que aplauden las redes sociales, donde aseguran que la presentadora le ha dado un aire renovado al programa en cuestión de días.

Por lo tanto, El Hormiguero sigue adelante sin Pablo Motos en la figura de presentador. No obstante, el de Requena continuará trabajando detrás de las cámaras para que el programa sigue adelante de la mejor manera posible.