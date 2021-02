Sergio Ramos, sobre la operación: "Era recomendación médica, no me quedaba otra"

Sergio Ramos ha sido operado satisfactoriamente del menisco de la rodilla izquierda. Así lo ha confirmado el propio jugador mediante un vídeo compartido en sus redes sociales.

🚨⚽️ @SergioRamos, tras su operación de menisco



🙏"Gracias a Dios ha salido todo fenomenal"



🥼"Era recomendación médica, no me quedaba otra"



💪"Intentaré volver cuanto antes para tratar de ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante"pic.twitter.com/YcoPvub7PO — El Larguero (@ellarguero) February 8, 2021

"Hola a todos, ya estoy de vuelta en casa. Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta pasar por esa situación. Pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal y era recomendación médica, no me quedaba otra", comienza a explicar.

El capitán del Madrid confirma que la operación fue un éxito. "Deciros que estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré cuando antes para ayudar al equipo porque queda mucha temporada por delante", añade.

Por último, agradece a sus seguidores el apoyo recibido durante los últimos días. "Acordarme de todos vosotros por los mensajes de cariño que me han llegado al corazón y que me dan ánimos para volver más fuerte", concluye.

Ramos se tuvo que infiltrar cuatro veces antes de la semifinal de la Supercopa

El jugador del Madrid se tuvo que infiltrar hasta en cuatro ocasiones para jugar la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic, según informó Antón Meana en Carrusel Deportivo. Lo hizo la noche previa al partido, la mañana del choque, la misma tarde, antes de que comenzase el partido y por última vez tras el mismo.

Después de las cuatro infiltraciones y la eliminación del Real Madrid, el capitán blanco intentó seguir un tratamiento conservador para evitar el quirófano, pero para Ramos no jugar no implicaba no entrenar.