El actor y director de cine Daniel Guzmán ha visitado este lunes El Hormiguero para hablar sobre su nueva película. Un largometraje, en el que ha trabajado durante estos últimos ocho años, que gira en torno a las aventuras de tres mentirosos y buscavidas, tal y como ha explicado el director de cine frente a Nuria Roca. Por esa misma razón, y para recrear la esencia de la película, el también actor ha reconocido haber estado jugando con la mentira y el despiste durante gran parte de la entrevista.

Sin embargo, durante un momento concreto de la misma, el director de cine se ha confesado. Después de hablar sobre su película, y contar que ya ha terminado de rodarla, Nuria Roca ha recordado una conversación que han mantenido detrás de las cámaras: "Antes de empezar el programa me has dicho una cosa que me ha gustado mucho". Después de varios segundos de tensión, Daniel Guzmán ha confesado que, desde que se conocieron en la radio, siempre ha estado enamorado de ella.

"Nada más conocerte ya se te quiere"

Tras la ovación del público, Daniel Guzmán se ha dirigido hacia Juan del Val, pareja de Nuria Roca, y le ha explicado que era una broma para darle seguridad porque lleva pocos programas. Sin embargo, la presentadora del programa ha reconocido que esa confesión le ha venido genial para estar muy tranquila y segura durante toda la entrevista. Después de la publicidad, ambos han retomado la conversación y han continuado hablando sobre la declaración de amor de Daniel Guzmán.

Después de varios minutos de anuncios, Nuria Roca ha demostrado que la admiración es mutua y reconocía su invitado era una persona especial: "Nada más conocerte ya se te quiere". Esto llevaba al entrevistado a preguntarse en qué se traduce todo eso, a lo que la presentadora le ha conquistado que ya se verá a medida que avance la entrevista: "Luego veremos. Veremos cómo avanza la entrevista y te diré en qué se traduce".

"Por el carácter y la sonrisa se empieza todo"

A pesar de que la presentadora no le ha llegado a decir en qué se traduce, Daniel Guzmán ha asegurado que "por el carácter y la sonrisa" se empieza todo. Nuria Roca ha admitido que eso es cierto y que, en caso de que no existiera eso, no se podría avanzar. Por todo ello, la entrevistadora ha reconocido que la entrevista ha empezado a las mil maravillas y que se dirigía a buen puerto.

Algo que se ha visto a lo largo de la entrevista, donde Nuria Roca ha demostrado una vez más sus tablas como presentadora. De hecho, cada vez son más las personas que piden que Nuria Roca continúe presentando el programa de ahora en adelante. Sin embargo, Pablo Motos reconocía este lunes que volverá a dirigir el programa el próximo jueves 11 de febrero.