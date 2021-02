Pablo Motos da negativo en COVID-19 y pone fecha a su vuelta a 'El Hormiguero'

Hace ya varios días, concretamente el pasado lunes, Pablo Motos confirmaba que no iba a presentar El Hormiguero por primera vez en los 15 años de programa. Todo ello a través de un vídeo publicado en redes sociales, en el que explicaba que una persona con la que había estado en contacto recientemente había dado positivo por COVID-19 tras someterse a un test de antígenos. Por esa misma razón, y por precaución, decidía quedarse en casa.

Un día más tarde, el martes, el presentador de El Hormiguero explicaba que había sido una falsa alarma: "Al final, a mi contacto le han hecho la PCR de confirmación y es negativo total. A mí me han hecho otra PCR y también soy negativo. En ningún momento hemos estado con el virus". Sin embargo, varias horas después, el presentador explicaba en redes que tampoco iba a poder presentar El Hormiguero porque había dado positivo en una PCR de cadena larga: "La cuestión es que tengo una PRC negativa, un test de antígenos negativo, pero por precaución los expertos me dijeron que me hiciera una PCR de cadena larga y en esa he salido positivo".

Pablo Motos da negativo y anuncia su retorno a El Hormiguero

Tras someterse a una nueva prueba el pasado miércoles, Pablo Motos confirmaba confirmado que era positivo por COVID-19. Por lo tanto, Nuria Roca seguía al frente del programa y el presentador realizaba apariciones esporádicas a través de una de las pantallas situadas en el plató. Una fórmula que, sin duda alguna, ha funcionado muy bien para el programa de Atresmedia a nivel de audiencias. De hecho, el programa en el que la presentadora entrevistaba a Susanna Griso, se convertía en la quinta emisión más vista en los 15 años de historia del programa.

Sin embargo, Pablo Motos ya está preparado para volver. Así lo ha dado a conocer a través de un nuevo vídeo de Instagram, en el que ha confirmado que ya es negativo: "Hola a todos. Tengo nuevas noticias, ya soy negativo. Esta mañana me han hecho tres PCR de distinto tipo para asegurarme muy bien y han dado negativo". No obstante, el presentador ha reconocido que todavía no volverá al plató por prudencia.

Pablo Motos anuncia que volverá el jueves y entrevistará a Manuela Velasco

A pesar de que ya podría acudir al plató, dado que las tres pruebas a las que se ha sometido han dado negativo, el presentador del programa ha anunciado que esperará hasta el próximo jueves. Por lo tanto, el de Requena volverá para entrevistar a la actriz Manuela Velasco, quien acudirá a El Hormiguero el próximo día 11 para hablar sobre su papel en la serie de Antena 3 Amar es para siempre.

Después de 15 años acudiendo día sí y día también, el presentador de El Hormiguero se habrá perdido 10 días como consecuencia de la COVID-19. Una enfermedad que, desde que se anunciaran los primeros casos en diciembre de 2019, ha contagiado a 106 millones de personas y acabado con la vida de 2,3 millones en todo el mundo según la Universidad de John Hopkins.