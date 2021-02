El deseado regreso de Gareth Bale al Tottenham el pasado verano se ha tornado en decepción con el paso de los meses. A la falta de oportunidades del galés en los 'onces' de José Mourinho por decisión técnica se han sumado una serie de molestias en las últimas semanas que lo han apartado de las convocatorias. La paciencia de los londinenses empieza a agotarse antes de concluir su cesión procedente del Real Madrid, y una leyenda del equipo como Dimitar Berbatov ha sido el portavoz de este sentimiento de hartazgo.

"Empieza a ser una pesadilla", comenzó de manera tajante Berbatov en sus análisis para la casa de apuestas Betfair. En el foco de las sospechas está el misterio de las repentinas y extrañas lesiones de Bale: "Si a Bale realmente le hicieron un escáner y descubrieron que tenía algún problema que pudiera derivar en una lesión, pues entonces puedo entender que no quisiera jugar. Pero si no había nada, si estaba disponible y realmente su deseo fue no jugar, tenemos un problema", amplió, visiblemente decepcionado con su excompañero.

La indignación aumenta al observar la razón emitida por la que se perdió el partido de FA Cup en la que su equipo cayó eliminado frente al Everton. "'No estar cómodo para jugar' ¿Eso qué puñetas significa si no estás lesionado?", puso en cuestión el exfutbolista, además de posicionarse a favor de su entrenador: "Normal que Mourinho no esté contento", añadió, haciendo referencia al descontento público mostrado.

El nuevo vínculo de Bale con el Tottenham tiene fecha de caducidad el próximo 30 de junio. A partir de entonces, la posibilidad de que el 'Expreso de Cardiff' se reincorpore a la disciplina del Real Madrid gana peso. "No tiene pinta de que haya final feliz", comentó al respecto Berbatov, que tampoco se mordió la lengua a la hora de hablar del periplo del jugador en la 'Casa Blanca'. "Viendo todo lo que le ha pasado estos años, cómo ha estado jugando y sin jugar, cómo le han criticado los madridistas y los medios... es obvio que le dará todo igual y que querrá terminar su contrato en el Real Madrid", cerró el búlgaro, resignado ante este declive.