Más de 5,6 millones de catalanes llamados a votar en unos comicios marcados por el coronavirus

Este domingo 14 de febrero se celebran las elecciones al Parlament de Cataluña. Unos comicios atípicos por la pandemia de coronavirus y que también han marcado la campaña electoral. Después de las idas y venidas de la Junta Electoral y del TSJC por la indecisión de si aplazar la fecha electoral o no, por fin este domingo los catalanes tienen una cita con las urnas.

Más de 5,6 millones de catalanes están llamados a votar para elegir a los 135 diputados del Parlament de entre un total de 69 candidaturas. Los candidatos en cabeza en las encuestas son Salvador Illa, candidato a la Generalitat por el PSC, Pere Aragonès, representando a ERC, Laura Borràs, de Junts, Carlos Carrizosa como candidato de Ciudadanos, del PP Alejandro Fernández y por parte de Vox, Ignacio Garriga.

El cierre de campaña concluyó con un pacto de los independentistas para vetar a Illa si ganara las elecciones y todo apunta a que el Parlament quedará muy dividido, lo que abocará a un escenario de pactos que puede poner en duda la gobernabilidad. Los resultados están en mano de los electores y según los datos de la Generalitat, este año suponen un 1,25% más de las personas que votaron en las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

Asimismo, ante la pandemia, el Govern y los partidos han fomentado el voto por correo, e incluso se ha permitido solicitarlo de manera telemática y entregar el voto directamente en mano a un trabajador de Correos sin necesidad de salir de casa. Por ello, el voto por correo se ha disparado un 350% con respecto a los anteriores comicios con más de 284.706 solicitudes. No obstante, el voto de los residentes en el extranjero cayó a la cifra de 255.163.

Debido al miedo al contagio de coronavirus en espacios concurridos, el 40% de las personas que estaban citadas a las mesas electorales pidieron no formar parte del dispositivo. La gran mayoría alegaron motivos sanitarios, ya que acreditaban tener patologías o convivir con personas vulnerables. En total 31.918 personas prestaron sus alegaciones y los jueces han dado la razón al 68% de ellos: a 21.711 personas.

Esto significa que 1 de cada 4 personas que inicialmente tenía que formar parte de la mesa, no irá al colegio el domingo. Según estos últimos datos, hay cerca de 4.000 personas que presentaron alegaciones y que no van a recibir respuesta, porque las juntas electorales no han dado abasto. Ellos sí deben presentarse en el colegio o se arriesgan a cometer un delito electoral, con penas de 3 meses a 1 años de cárcel, que en la mayoría de casos se traduce a multas de hasta los 4.000 euros.

Sin embargo, ante la amenaza de unas mesas electorales vacías o mermadas, el Govern ha asegurado que en todos los colegios electorales y espacios habilitados se podrán constituir las mesas para votar durante la jornada del 14F en Cataluña. Así lo ha afirmado el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé: "En la totalidad de los colegios electorales de este país se pueden constituir todas las mesas", que cifra los miembros disponibles en un 99,9%.

Además, un total de 14.200 agentes de los Mossos d'Esquadra y de las policías locales controlarán la seguridad durante la jornada del14-F, en su mayor dispositivo para unas elecciones, marcadas por la pandemia del coronavirus, por lo que por primera vez habrá un binomio de agentes todo el día en cada colegio.

Los protocolos en los centros a la hora de votar

La pandemia va a estar muy presente durante toda la jornada electoral, por lo que se garantizarás las medidas anticovid en los 2.763 locales electorales. Aunque serán diferentes que en unos comicios habituales, se ha optado por priorizar espacios alternativos a los centros educativos que permitan un aforo de baja densidad (como mínimo 2,5 metros cuadrados por persona), como pabellones y espacios amplios, y no se votará en centros sanitarios o residenciales, como se ha hecho en otras circunstancias.

El protocolo aprobado por la Generalitat establece que en los centros de votación tendrá que estar garantizada la ventilación constante y la distancia de dos metros entre meses electorales y de 1,5 metros entre los miembros de las mesas, entre electores, y entre mesas y electores, y habrá responsables de seguridad sanitaria para velar por el cumplimiento de las medidas.

Todas las personas llevarán en todo momento mascarilla, los espacios se limpiarán y desinfectarán al menos una vez durante la jornada, y durante todo el día los locales se limpiarán con la regularidad pautada técnicamente por la autoridad sanitaria. Además, se habilitarán espacios al aire libre o en la calle para reducir al mínimo el número de personas en el interior de los colegios electorales, lo que probablemente provocará que haya más colas de lo habitual para ir a votar, y por eso el protocolo detalla cómo se deben organizar estas colas.

Dentro de los colegios electorales se establecerán circuitos de sentido único para evitar el cruce de personas, solo podrá acceder al centro de votación la persona que tiene que votar, a no ser que necesite asistencia, y los puntos de acceso y de salida serán independientes, que estarán debidamente señalizados.

Las franjas horarias recomendadas

Para minimizar el riesgo de contagios, el Govern ha establecido tres franjas horarias recomendadas para ir a votar. Se reservan el tiempo comprendido entre las 9:00 y las 12:00 horas para los colectivos de riesgo; de 12:00 a 19:00 horas para los votantes que no son de riesgo ni están en cuarentena, y por último, de 19:00 a 20:00 horas los contagiados, contactos estrechos y sospechosos, que tendrán el permiso para saltarse el confinamiento llevando un certificado de desplazamiento.

En esta última franja horaria los miembros de las mesas electorales utilizarán equipos de protección individual (EPI), mientras que en el resto de franjas se les proporcionará guantes, mascarillas y gafas y ropa protectoras.