Djokovic hace saltar las alarmas por su lesión: "Si no fuera un Grand Slam, ya me habría retirado"

El serbio Novak Djokovic no desveló el alcance exacto de su lesión a pesar de conocer los resultados de las pruebas, y admitió que hoy se encontró mejor tras derrotar al canadiense Milos Raonic (14) por 7-6(4), 4-6, 6-1 y 6-4 en los octavos de final del Abierto de Australia.

“Si estuviera disputando otro torneo que no fuera parte del Grand Slam ya me habría retirado. Una vez acabe aquí, me tomaré el tiempo de descanso necesario para recuperarme completamente de esto aunque tenga que perderme algunos torneos”, agregó tras conseguir su victoria número 300 en competición ‘major’.

“No me entrené en absoluto ayer. Lo bueno de los Grand Slams es que tienes 48 horas entre partido y partido y eso te da más oportunidades”, agregó en alusión al descanso del que dispondrá hasta su próxima cita ante el alemán Alexander Zverev (6).

“Va a ser una batalla muy dura, y más con estas pistas tan rápidas y su condición de gran sacador. No espero menos que lo que me encontré hace unas semanas en la Copa ATP”, opinó sobre el tenista de Hamburgo y su victoria sobre él en tres sets durante la fase de grupos de la competición por equipos.

“Mi equipo médico me ha dicho que hay una muy pequeña posibilidad de que el esfuerzo al que estoy sometiendo la zona afectada derive en una lesión de mayor gravedad”, concluyó el vigente campeón en Melbourne Park.