'Cuéntame' dice adiós a uno de los personajes más queridos tras veinte años en la serie

El 13 de septiembre de 2001, Televisión Española estrenaba Cuéntame. Una serie, ambientada a finales de los años 60, que reflejaba los cambios experimentados en nuestro país de la mano de la familia Alcántara. Desde los últimos años del franquismo o la Transición Española hasta la democracia. Un viaje a través de nuestra historia que, gracias al apoyo de la audiencia, ha continuado hasta nuestros días con una nueva temporada ambientada en los años 90 en la que también se hace alusión a algunos de los momentos que vivimos en la actualidad por la pandemia de COVID-19.

Desde entonces han pasado cerca de veinte años en los que hemos visto llegar y partir a un gran número de personajes. Desde Pepe Sancho o Tony Leblanc, quienes fallecieron durante la emisión de la serie, hasta otros como Juan Echanove o Quique San Francisco, quienes dijeron adiós a sus personajes por necesidades del guion. También Ricardo Gómez, quien decía adiós a su mítico Carlitos en 2018 tras el final de la décimo novena temporada.

Josete se marcha a la guerra de Bosnia

Hace apenas unos días, Cuéntame decía adiós a otro de los personajes que formaron parte del elenco principal en 2001. Después de casi veinte años y 21 temporadas en la pequeña pantalla, el actor Santiago Crespo anunciaba que dejaba la serie y que no volvería a interpretar a Josete. En el último capítulo de la serie, titulado El primer día, el gran amigo de Carlitos decidía poner fin a su etapa como camarero en el Bistrot en busca de una nueva aventura.

Según explicaba en dicho capítulo, el personaje decidía marcharse a Bosnia para convertirse en un fotógrafo de guerra de la mano de Reporteros sin fronteras. Una idea que no convencía a su madre Clara, quien se lo contaba a Merche en busca de un hombro en el que apoyarse. A pesar de que Josete le explicara que no le iba a pasar nada, y que quería marcharse a Bosnia para seguir su auténtica vocación, Clara temía que pudiera morir en la guerra. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. En su última escena, el personaje se despedía de su amigo Luis y se marchaba del barrio con la mochila colgada en los hombros.

Santiago Crespo se despide de Josete en redes: " He aprendido mucho en lo personal"

Tras la emisión del capítulo, el actor Santiago Crespo anunciaba que se despedía de Josete a través de las redes sociales: "Hoy me despido de Josete agradecido por todo lo que me ha dado en estos 20 años y orgulloso de haber formado parte de la familia de San Genaro en una de las mejores series de este país. Me despido con tristeza, pero lleno de satisfacción por este viaje tan maravilloso que me han brindado Grupo Ganga y TVE".

Santi Crespo se ha despedido hoy de Cuéntame tras 20 años dando vida a Josete, dejándonos un trabajo maravilloso y una amistad eterna ¡Gracias por todo Santi! ❤️#CuentameRenace pic.twitter.com/oUXIy6BJPK — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) February 11, 2021

A pesar de que no ha explicado las razones por las que se ha marchado de la serie, todo apunta a que es cuestión de guion. Tras la marcha de Carlitos, las tramas relacionadas con este personaje habían caído considerablemente. Sin embargo, el actor reconoce que ha sido una gran aventura: "He aprendido mucho en lo personal y en lo profesional y he tenido el placer de trabajar con muchos compañeros y compañeras, a los que admiro y a los que hoy puedo llamar amigos y familia".