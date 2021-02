"Si esto es lo último que escribo antes de ser encarcelado...": Pablo Hasél explica por qué no se ha exiliado

El viernes pasado tendría que haber ingresado en prisión Pablo Hasél, condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, así como injurias y calumnias a la monarquía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por algunos de sus tuits y letras de sus canciones. Tres días más tarde de ese plazo marcado por la Audiencia Nacional, el rapero dio a conocer que estaba encerrado en la Universidad de Lleida junto a varias personas que se solidarizaban con su causa y, tras mostrar la puerta del centro donde se ocultaba, sentenció: "Tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme". Así ha sucedido este martes a primera hora, cuando decenas de Mossos han accedido al recinto y lo han detenido.

EL ABOGADO DE HASÉL, EN LA SER "Comienza una de las múltiples ignominias de la historia de este país"

Horas antes de la detención, el rapero ya sabía que en cualquier momento sucedería: "Hay muchas posibilidades de que entren esta madrugada para frenar el altavoz en que se ha convertido esta ocupación. Hay medios que cuentan que ya han llegado Mossos de otros lugares como refuerzos. Si esto es lo último que escribo antes de ser encarcelado ya lo he dicho todo durante años. Pero si tengo que decir algo, hago una llamada a enfrentarse al miedo y desobedecer ante tantas imposiciones injustas de una tiranía cada vez peor camuflada. O lo hacemos o van a seguir avanzando como lo siguen haciendo sin que se les pare", comenzaba diciendo en un hilo de Twitter.

Hasél quería insistir en ese mensaje: "No podemos permitir que nos dicten qué decir, qué sentir y qué hacer. Si lo hacemos su represión habrá vencido, de lo contrario quedan debilitados. Están bien organizados para negarnos derechos y libertades, sólo queda organizarnos mejor para conquistarlos".

Además, ha querido explicar por qué se refugió en Lleida y no fuera de España como han hecho otras personas reclamadas por la justicia como el también rapero Valtonyc o el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "Me quedé aquí sin exiliarme para contribuir más a difundir el mensaje, a la movilización y sobre todo a la organización. Me encarcelarán con la cabeza alta por no haber cedido a su terror, por haber aportado mi grano de arena a lo que menciono. Todos podemos hacerlo".

El rapero defiende su mensaje hasta el último momento: "Las injusticias tienen unos culpables y los he señalado alto y claro, con legítima y necesaria rabia. Quieren impedir que contemos sus políticas criminales y enemigas de la clase trabajadora para evitar la toma de conciencia y por tanto la lucha organizada. No lo conseguirán", ha sentenciado. Esperaba que ese fuera su último tuit antes de que entraran los agentes pero pasadas las cinco de la madrugada seguía sin noticias y ha querido compartir los tuits que le conducen a prisión: