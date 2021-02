"No voy a contestar": Arantxa Sánchez Vicario y la pregunta sobre su fortuna que no ha querido responder

La tenista Arantxa Sánchez Vicario ha sido la tercera protagonista del programa Palo y Astilla. Después de entrevistar a Iñaki Gabilondo y El Gran Wyoming, la periodista Mamen Mendizabal ha charlado con la tenista más laureada de la historia de nuestro país para conocer más acerca de la relación con su familia y sobre los distintos problemas que le llevaron a separarse de sus padres durante más de una década.

Y es que, tal y como ha recordado el programa, la relación de Arantxa con su familia se rompió totalmente tras su boda con Josep Santacana en 2008. A partir de entonces, la tenista pasó más de 10 años sin hablarse con ellos hasta que, en 2018, hicieron las paces. Por esa misma razón, la periodista ha querido preguntarle sobre la situación actual en su familia, los motivos por los que se dejó de hablar con sus padres y sobre el futuro de la misma.

Mamen Mendizábal y la figura de Arantxa Sánchez Vicario: de "campeona de las pistas" a "hija mala"

Después de hacer un repaso a su trayectoria, y hacerle varias preguntas relacionadas con sus padres, la periodista ha querido saber la opinión de la tenista sobre la imagen que muchas personas tienen a día de hoy sobre ella. Y es que, tal y como ha explicado la periodista, Arantxa Sánchez Vicario pasó de ser "la campeona de las pistas" a la "hija mala" tras denunciar a su padre por motivos económicos y sentarle en los tribunales.

Tras recordar aquella época, la tenista ha confesado que se podrían haber evitado muchas cosas: "Ya pedí perdón en su día porque creo que se fue de las manos. Soy humana, pedir perdón cuesta". Sin embargo, y después de reconciliarse con su familia en 2018, la tenista reconoce que está luchando para intentar recuperar aquella unión familiar que se perdió en el pasado. Una ruptura provocada, entre otras cosas, por el dinero.

🔴 Arantxa Sánchez Vicario cuenta lo que cree que se ha quedado sin decirle a sus padres: "Nunca es suficiente para decirles cuánto les quieres y me hubiera gustado decirles incluso aún más cuánto les quiero". ▶ #PaloyAstilla https://t.co/MxBKDRDEOM pic.twitter.com/tZGvN57Pzm — Palo y Astilla (@PaloyAstilla_l6) February 16, 2021

Arantxa Sánchez Vicario y la pregunta que no ha querido responder: "No te voy a contestar"

Por esa misma razón, y después de hablar sobre las razones que le llevaron a distanciarse de su familia, Mamen Mendizábal le ha hecho una pregunta a la tenista relacionada con su fortuna que no ha querido contestar. Después de que la periodista le preguntara si se ha sentido el motor económico de su familia en alguna ocasión, Arantxa Sánchez Vicario ha pensado fríamente la respuesta y ha reconocido que no quería responderla: "No te voy a contestar".

Arantxa Sánchez Vicario prefiere mirar hacia adelante: "He pedido perdón, ahora hay que mirar hacia adelante". A pesar de que se distanciara de su familia durante esta última década, la tenista asegura que lo que ha pasado durante estos últimos años cambiará la situación familiar: "Yo intento seguir luchando por intentar recuperar esa unión".